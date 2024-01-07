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عاجل.. خطوات الاستعلام عن بريد واصل برقم السجل التجاري

البريد السعودي - سبل - طرود
مؤسسة البريد السعودي - سيل
أ أ
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يعد البحث عن بريد واصل باستخدام رقم السجل التجاري واحدًا من أسهل وسائل الاستعلام المبتكرة التي قدمتها هيئة البريد.

وتُيسر هذه الخدمة الحصول على الخدمات للجهات التجارية وتقدم تسهيلًا في التعاملات الحكومية.اضافة اعلان

كيفية الاستعلام عن بريد واصل برقم السجل التجاري:


يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1- قم بزيارة الموقع الرسمي لهيئة البريد .
2- قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، مع إضافة رمز التحقق.
3- انقر على مربع تسجيل الدخول.
4قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة بعناية وبشكل صحيح
5 - اضغط على زر الاستعلام.
6 - ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بخدمات بريد واصل الخاصة بك.

طريقة سداد واصل من خلال الصراف الآلي


1- أدخل بطاقة الائتمان في ماكينة الصراف الآلي.
2- قم بإدخال كلمة المرور السرية الخاصة بك.
3-اختر الخدمات الإلكترونية من الشاشة
4- اضغط على خيار سداد المدفوعات.
5- أدخل الرمز الخاص بالفاتورة
6- قم بكتابة رمز البريد أو رمز واصل “021”
7- اضغط على زر التأكيد.
8-أدخل رقم الحساب الخاص بك أو رقم المشترك.
 9- اضغط على مربع التأكيد مرة أخرى.
10 -انتظر لحظة حتى تظهر البيانات المُدخلة والقيمة المستحقة للسداد.
11- اضغط على مربع “نعم سداد الفاتورة”.
12- ستصلك رسالة تأكيد نصية تُعلمك بإتمام عملية السداد.
13 - يُفضل الاحتفاظ برقم السداد لاستخدامه لاحقًا.

طريقة سداد اشتراك واصل من الراجحي



1- قم بتسجيل الدخول إلى حساب الراجحي مباشر.
2- سجل الدخول إلى حسابك على الراجحي.
3- انتقل إلى القائمة الرئيسية على الموقع.
4- انتقل إلى المربع المخصص للمدفوعات.
5- اختر سداد الفواتير المضافة من القائمة.
6- اختر الفاتورة المتعلقة بالبريد السعودي.
7 - اضغط على التعديل.
8- قم بتفعيل خيار جدولة سداد الفاتورة إذا كنت تفضل التأجيل.
9- اختر تاريخ التنفيذ واضغط على الموافقة.
10 - أدخل التاريخ المطلوب.
11- اضغط على اختيار الحد الأعلى للسداد
12- قم بمراجعة بياناتك.
13- اضغط على زر الحفظ.

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