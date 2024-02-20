عاجل.. خطوات الإفصاح وتغيير بيانات الدخل في حساب المواطن

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يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن بيانات الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير عليه لاحقًا.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد - بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ".
أهلاً بك ، يجب الإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة ، وفي حال طرأ اي تغيير على بيانات الدخل لديك بإمكانك التوجه الى حسابك ( ملف المستفيد - بيانات عامه ) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 19, 2024
تعديل بيانات حساب المواطن- يتيح البرنامج للمستفيدين تحديث وتصحيح بياناتهم الشخصية من خلال الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن.
- سجِّل البيانات الشخصية وأدخل الرمز المرئي ورمز التحقق.
- انقر على تسجيل الدخول.
- اختر تفاصيل الطلب من القائمة الرئيسة.
- اختر خدمة تعديل البيانات.
- قم بتحديث البيانات المطلوب تعديلها، سواء كانت بيانات عامة، عنوانًا، تابعين، إفصاح عن الدخل، عقارات، حسابًا بنكيًا، أو إدارة المرفقات.
- تأكد من دقة وصحة جميع المعلومات التي قمت بتحديثها.
- انقر على حفظ.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.