عاجل.. خطوات الإفصاح وتغيير بيانات الدخل في حساب المواطن

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يشترط حساب المواطن، الإفصاح عن بيانات الدخل عند التسجيل في برنامج الدعم، وفي حال طرأ أي تغيير عليه لاحقًا.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يجب الإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك (ملف المستفيد - بيانات عامة) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ".



أهلاً بك ، يجب الإفصاح عن الدخل بما يتطابق مع الجهات ذات العلاقة ، وفي حال طرأ اي تغيير على بيانات الدخل لديك بإمكانك التوجه الى حسابك ( ملف المستفيد - بيانات عامه ) وتحديث بيانات الدخل ثم حفظ ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 19, 2024

تعديل بيانات حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

