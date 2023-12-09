عاجل.. خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال

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حددت المؤسسة العامة للتأمينات، بالتفصيل خطوات إكمال بيانات المنشأة في تأميناتي أعمال.

جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد بشأن آلية وخطوات استكمال بيانات المنشأة.





خطوات استكمال بيانات المنشأة



معايير السلامة المهينة



التسجل في التأمينات



الاشتراك في التأمينات



نظام التأمين والعمل في أكثر من وظيفة



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وأجابت المؤسسة العامة للتأمينات، بقولها: "وعليكم السلام حياك الله، يمكنك إكمال بيانات المنشأة من خلال الخطوات التالية:- الدخول على حساب المنشأة في تأميناتي أعمال- ثم اختيار بيانات المنشأة- ثم الضغط على علامة القلم- ثم استكمال البيانات من خلال صفحة التعديل.وأضافت التأمينات أنه في حال وجود أي مشكلة في استكمال بيانات المنشاة نأمل تغيير المتصفح وإعادة المحاولة".وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أهمية الالتزام بمعايير السلامة المهنية لحماية العمال من مخاطر الإصابات المهنية أثناء العمل.وقالت التأمينات، عبر حسابها في منصة إكس "اهتمامك بمعايير السلامة والصحة المهنية وتوعية العاملين لديك يحميهم من خطر الإصابات المهنية ويعزز التزامك التأميني".كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، إمكانية التسجيل في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل مباشرة.جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم .. خلال كم أقدر أسجل في منشأة جديدة إذا استقلت من منشأة سابقة؟ علما أنه تم استبعادي ولكن يظهر شعار بأن معاملة تسجيل المشترك قيد الإجراء؟".وأجابت التأمينات، عبر حسابها العناية بالعملاء بقولها: "حياك الله.. لا يوجد ما يمنع تسجيلك في نظام التأمينات عند بدء علاقة العمل، في حال وجود علاقة عمل يتم تسجيلك مباشرة دون انتظار.وفي وقت سابق، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام الخاص بالتأمينات لا يمنع المواطن من العمل في أكثر من وظيفة.جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "هل يحق للمستفيد الاشتراك في التأمينات عن طريق التوظيف في وظيفتين؟".وأجابت التأمينات، بقولها: "حياك الله , نظام التأمينات يجيز العمل لدى أكثر من صاحب عمل، ولتفاصيل أكثر يمكنك الاطلاع على المادة رقم 20 من لائحة التسجيل والاشتراكات".



كذلك أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من اختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.





الاحتساب في نظاقات



جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد بشأن الاحتساب في نظاقات والتوطين.وأجابت التأمينات "حياك الله، الاحتساب في نطاقات و نسبة السعودة و التوطين من إختصاص وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية، يمكنك التواصل مع وزارة الموارد البشرية للاختصاص و إفادتك".وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أسهل طريقة للتحقق من الاشتراك للمستفيدين ومشتركي أنظمة التأمينات والتقاعد.

التحقق من اشتراك التأمينات



صرف معاش التأمينات



موعد صرف المعاشات



جاء ذلك في رد من التأمينات على سؤال مستفيد قال فيه: "السلام عليكم سجلتني الشركه بالتأمينات بعدما أكملت شهرين عندهم بتاريخ أول يوم باشرت العمل وطالع عندي مدة الاشتراك ٢٩ يوما ومفروض ٦٠ يوما.. ما المشكلة؟".وأجابت التأمينات عبر حساب العناية بالعملاء بقولها: "يمكنك التحقق من حالة الاشتراك باستخدام الرابط التالي "اضغط هنا".وأضافت التأمينات: "كما يمكنك التسجيل والدخول لحسابك الرسمي في التأمينات الاجتماعية عبر الرابط "اضغط هنا".وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، قد أعلنت اليوم، صرف المعاش لعملاء نظام التأمينات اليوم الخميس.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "سيتم الإيداع بتاريخ اليوم لمستفيدي نظام التأمينات الاجتماعية، يرجى الانتظار حتى نهاية اليوم، وفي حال عدم الإيداع يمكنك التواصل معنا مجددًا".ويتم صرف المعاش لعملاء أنظمة التقاعد في يوم 25 من كل شهر ميلادي.في حين تصرف التأمينات المستحقات لمستفيدي نظام التأمينات في مطلع كل شهر ميلادي.وفي حال موافقته يوم الجمعة يتم في تلك الحالة صرف المستحقات يوم الخميس، أما إذا وافق يوم السبت فيتم الصرف يوم الأحد.