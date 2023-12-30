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عاجل.. خطوات إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور عبر منصة "قوى"

منصة قوى
منصة قوى
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أكدت منصة قوى، على أنه يمكنك بكل سهولة من خلال حسابك، عرض وإدارة مختلف الشهادات، مثل شهادة نظام حماية الأجور.

طريقة تجديد وطباعة شهادة نظام حماية الأجوراضافة اعلان

وتُمكّنك المنصة من الاطلاع الدائم على الشهادات الصالحة حاليًا، والشهادات التي انتهت صلاحيتها بالفعل، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إصدار الشهادات مباشرة من حسابك في قوى، وعرض مزيد من التفاصيل حول شهادة معينة.
وفيما يلي شرحًا لكيفية عرض، وتجديد، وتحديث، وإصدار، وطباعة، شهادة نظام حماية الأجور الخاصة بك.

خطوات إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور

1ـ تسجيل الدخول في قوى أعمال
2ـ اختر المنشأة
3ـ اختر خدمات
4ـ توجه إلى معلومات المنسأة ثم قسم الشهادات
5ـ توجه إلى أسفل الصفحة
6ـ قم باختيار شهادة الالتزام بحماية الأجور
7ـ ثم أصدر الشهادة

كيف يمكنك الاطلاع على شهادة نظام حماية الأجور؟

للاطلاع على حالة أي من شهادات منشأتك، اتبع الخطوات التالية:
ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.
ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".
ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".
ـ لمزيد من التفاصيل، اختر "عرض التفاصيل"، أسفل شهادة نظام حماية الأجور.

المعلومات المتاحة في شهادة نظام حماية الأجور

توفر صفحة تفاصيل شهادة نظام حماية الأجور معلومات إضافية مثل تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية الشهادة، ومعاينة الشهادة وسجل الطلب، بالإضافة إلى عرض سجل وتاريخ الطلب، واسم الطلب، ورقم مقدم الطلب، ورقم الشهادة، وتغيير الحالة الأخيرة والحالة الحالية للشهادة.

كيف تطبع شهادة نظام حماية الأجور؟

1ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.
2ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".
3ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".
4ـ اختر "عرض التفاصيل" أسفل شهادة نظام حماية الأجور، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفاصيل الشهادة.
5ـ ثم اختر "طباعة" في أعلى يسار الصفحة.

كيف تحمّل شهادة نظام حماية الأجور؟

ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.
ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".
ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".
ـ اختر "عرض التفاصيل" أسفل شهادة نظام حماية الأجور، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفاصيل الشهادة.
ـ ثم اختر "تحميل" في أعلى يسار الصفحة.

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