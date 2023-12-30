عاجل.. خطوات إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور عبر منصة "قوى"

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أكدت منصة قوى، على أنه يمكنك بكل سهولة من خلال حسابك، عرض وإدارة مختلف الشهادات، مثل شهادة نظام حماية الأجور.





طريقة تجديد وطباعة شهادة نظام حماية الأجور اضافة اعلان



خطوات إصدار شهادة الالتزام بحماية الأجور



كيف يمكنك الاطلاع على شهادة نظام حماية الأجور؟



المعلومات المتاحة في شهادة نظام حماية الأجور



كيف تطبع شهادة نظام حماية الأجور؟



كيف تحمّل شهادة نظام حماية الأجور؟



وتُمكّنك المنصة من الاطلاع الدائم على الشهادات الصالحة حاليًا، والشهادات التي انتهت صلاحيتها بالفعل، بالإضافة إلى إمكانية تجديد أو إصدار الشهادات مباشرة من حسابك في قوى، وعرض مزيد من التفاصيل حول شهادة معينة.وفيما يلي شرحًا لكيفية عرض، وتجديد، وتحديث، وإصدار، وطباعة، شهادة نظام حماية الأجور الخاصة بك.1ـ تسجيل الدخول في قوى أعمال2ـ اختر المنشأة3ـ اختر خدمات4ـ توجه إلى معلومات المنسأة ثم قسم الشهادات5ـ توجه إلى أسفل الصفحة6ـ قم باختيار شهادة الالتزام بحماية الأجور7ـ ثم أصدر الشهادةللاطلاع على حالة أي من شهادات منشأتك، اتبع الخطوات التالية:ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".ـ لمزيد من التفاصيل، اختر "عرض التفاصيل"، أسفل شهادة نظام حماية الأجور.توفر صفحة تفاصيل شهادة نظام حماية الأجور معلومات إضافية مثل تاريخ إصدار وانتهاء صلاحية الشهادة، ومعاينة الشهادة وسجل الطلب، بالإضافة إلى عرض سجل وتاريخ الطلب، واسم الطلب، ورقم مقدم الطلب، ورقم الشهادة، وتغيير الحالة الأخيرة والحالة الحالية للشهادة.1ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.2ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".3ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".4ـ اختر "عرض التفاصيل" أسفل شهادة نظام حماية الأجور، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفاصيل الشهادة.5ـ ثم اختر "طباعة" في أعلى يسار الصفحة.ـ سجل الدخول إلى حساب الأعمال على قوى.ـ اذهب إلى معلومات المنشأة وانتقل إلى قسم "الشهادات".ـ اختر "اذهب إلى الشهادات".ـ اختر "عرض التفاصيل" أسفل شهادة نظام حماية الأجور، حيث سيتم إعادة توجيهك إلى صفحة تفاصيل الشهادة.ـ ثم اختر "تحميل" في أعلى يسار الصفحة.