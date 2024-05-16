عاجل.. خصم نصف دعم حساب المواطن بعد زيادة حق الإعاشة في الراتب؟.. البرنامج يوضح

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من الأسئلة التي لا يتوقف حساب المواطن عن استقبالها، ما يتعلق منها بالخصم من قيمة الدعم.
ومن ذلك، ما ذكره أحد المتابعين حول الخصم من قيمة الدعم المستحق بسبب وجود زيادة في الراتب تحصل عليها مقابل "حق الإعاشة" أثناء وجوده في إجازة، معتبرًا أن هذا الأمر لا يستوجب خصم نصف مبلغ الدعم.
التحقق من البيانات في حساب المواطنوأجاب حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "يتم التحقق من البيانات بشكل دوري، ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دوريًا لكل دفعة".
وأضاف: "وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى".
يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم https://t.co/OVjng5nsiw.— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) May 15, 2024
وتختلف قيمة الاستحقاق من أسرة لأخرى، فيما تتيح الحاسبة التقديرية الخاصة ببرنامج حساب المواطن، للمستفيدين التعرف على قيمة استحقاقهم الشهري من برنامج الدعم.
أهلية حساب المواطنويتم الإعلان عن صدور نتائج أهلية حساب المواطن شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج. ويمكن معرفة نتيجة الأهلية عن طريق حسابك (دراسة الأهلية).
أما فيما يتعلق بمعرفة أسباب عدم الأهلية، فأشار البرنامج إلى أن ذلك يتم عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية).
ويلزم تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية".
كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية:
-الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
-الدخول على دراسة الأهلية.
-الضغط على تقديم اعتراض.
-طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
-طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.