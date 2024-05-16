عاجل.. خصم نصف دعم حساب المواطن بعد زيادة حق الإعاشة في الراتب؟.. البرنامج يوضح

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من الأسئلة التي لا يتوقف حساب المواطن عن استقبالها، ما يتعلق منها بالخصم من قيمة الدعم.

ومن ذلك، ما ذكره أحد المتابعين حول الخصم من قيمة الدعم المستحق بسبب وجود زيادة في الراتب تحصل عليها مقابل "حق الإعاشة" أثناء وجوده في إجازة، معتبرًا أن هذا الأمر لا يستوجب خصم نصف مبلغ الدعم.





التحقق من البيانات في حساب المواطن



يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة، وفي حال طرأ أي تغيير على بيانات الدخل سيتم التحقق منها ودراسة استحقاقك مرة اخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكنك استخدام حاسبة الدعم ⁦ https://t.co/OVjng5nsiw May 15, 2024

أهلية حساب المواطن



كيف تتقدم باعتراض على نتيجة أهلية حساب المواطن؟



المستهدفون من حساب المواطن

