عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند. اضافة اعلان





خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية

وأعلنت الوزارة أنه بدءًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.

ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث سبق وأطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.





مميزات التأمين على عقود العمالة المنزلية



رسوم التأمين على عقود العمالة المنزلية



ما هو الإجراء المتبع لإصدار الوثيقة التأمينية؟



متى يتم إصدار الوثيقة التأمينية؟



ما هي مدة سريان الوثيقة التأمينية؟

