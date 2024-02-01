الخميس، 20 رجب 1445 ، 01 فبراير 2024

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عاجل.. خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية.. الرسوم والإجراءات

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
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تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اعتبارًا من اليوم الخميس، تطبيق خدمة "التأمين على عقود  العمالة المنزلية" للعمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند.اضافة اعلان

خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية

وأعلنت الوزارة أنه بدءًا من 1 فبراير 2024م ستكون خدمة التأمين على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.
ويكون التأمين بعد مضي سنتين اختيارًا لصاحب العمل. علمًا بأن الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث سبق وأطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م.

مميزات التأمين على عقود العمالة المنزلية

يهدف التأمين على عقود العمالة المنزلية لحفظ حقوق صاحب العمل والعامل بتعويضهم من خلال منافع تأمينية متعددة، كما هو منصوص عليها في وثيقة المنافع التأمينية وذلك خلال أول عامين من تاريخ بدء عمل العامل المنزلي.
وتتيح خدمة التأمين تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
كما تسهم في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب او الهروب أو الوفاة أو عجز العامل عن العمل أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله.
إضافة إلى تعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
كما تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث ، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم. 

رسوم التأمين على عقود العمالة المنزلية

وفقًا لمنصة ":مساند"، فإن رسوم التأمين على عقود العمالة المنزلية تختلف بناء على عدة عوامل منها (مهنة العامل وجنسيته – العمر – الاجر الشهري للعامل – تكلفة العقد ) ويمكن معرفة مبلغ التأمين في فاتورة العقد.

ما هو الإجراء المتبع لإصدار الوثيقة التأمينية؟

من خلال رحلة الاستقدام في منصة مساند:
1- اختيار السيرة الذاتية للعامل
2- سيتم تحويل صاحب العمل إلى بوابة نجم وذلك لاختيار شركة التأمين المناسبة
3- العودة لمنصة مساند وإكمال عملية التعاقد والدفع
4- يقوم مكتب الاستقدام بسداد مبلغ التأمين لشركة التأمين خلال 15 يوم كحد أقصى من سداد صاحب العمل لمبلغ الاستقدام
5- تقوم شركة التأمين بإصدار وثيقة التأمين
6- يتم تفعيل الوثيقة التأمينة بشكل آلي فور وصول العاملة المنزلية للملكة العربية السعودية

متى يتم إصدار الوثيقة التأمينية؟

يتم إصدار الوثيقة التأمينية مباشرة بعد دفع مبلغ التأمين من قبل مكتب الاستقدام وذلك خلال مدة لاتتجاوز 15 يوما من دفع صاحب العمل لمبلغ الاستقدام.

ما هي مدة سريان الوثيقة التأمينية؟

تكون مدة سريان الوثيقة التأمينية سنتين، تبدأ من تاريخ وصول العامل/ـة المنزلي للمملكة وتفعيل الوثيقة التأمينية، وتخضع لسياسات الوثيقة التأمينية.


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