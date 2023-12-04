الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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عاجل.. حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي

الدعم السكني سكني
حلول تمويلية من "سكني" لمستفيدي البناء الذاتي
أ أ
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حدد برنامج سكني بعض الشروط التمويلية للمستفيدين من البناء الذاتي.
وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "حرصًا على تقديم برامج داعمة لأهالينا المستفيدين، تم إطلاق حل تمويلي لمستفيدي منتج البناء الذاتي عبر إتاحة التمويل بأقل هامش ربح يصل إلى 2.59%، بالإضافة إلى عدد من المزايا التمويلية الأخرى التي تستمر حتى تاريخ 31 ديسمبر 2023م وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات التمويلية".اضافة اعلان

الجهات التمويلية

وأوضح برنامج سكني أن هذه الحلول التمويلية تكون "لمستفيدي الدعم السكني والراغبين بمنتج البناء الذاتي".
وحدد الجهات التمويلية مع (بنك البلاد – البنك السعودي الأول – مصرف الراجحي)، بهامش ربح 2.59%.
جاء ذلك في إطار رد البرنامج على سؤال من أحد المستفيدين قال فيه: "متى يتم تطبيق نسبة 2.59% لدي بنك الراجحي، للأسف لحد الآن لم يتم العمل عليها".

دعم مالي إضافي

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بتعاون مع صندوق التنمية العقاري عن دعم مالي إضافي من ضمن باقات الدعم السكني ويتراوح قيمة الدعم المالي من 100 ألف ريال سعودي حتى 150 ألف ريال أقصى دعم فوري غير مسترد.

الاستفادة دعم سكني واحد لكل أسرة

ويتم صرف الدعم على 5 دفعات ويتم تحديد موعد صرف الدفعات بناء على مراحل البناء، وأكدت وزارة الإسكان إنه لا يمكن الاستفادة من الدعم المالي وباقات الدعم السكني معًا.
ويسمح فقط بالاستفادة من واحد منهم، علمًا بأن الاستفادة من الدعم السكني تكون مرة واحدة للأسرة ولا يسمح بالاستفادة أكثر من مرة.

شروط الدعم المالي غير المسترد من سكني

هناك مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم لقبول الحصول على الدعم المادي من سكني وهي:
1ـ أن يكون المتقدم على الدعم أسرة تتكون من زوج وزوجة وأولاد بشرط أن يكون الأولاد من الذكور لم يبلغوا عمر 25 عام، والأولاد من الإناث لم يتزوجوا.
2ـ يشترط أن تكون الأسرة المتقدمة مقيمة في المملكة العربية السعودية بشكل دائم.
3ــ عدم الاستفادة من الدعم السكني من قبل.
4ـ ألا يكون المستفيد الأساسي أو أحد أفراد الأسرة يملكون مسكن أو عقارات أو أموال مسجلة باسمهم.
5ـ إذا كان المتقدم مطلقة يشترط مرور عامين على طلاقها، كذلك إذا كانت أرملة يشترط مرور عامين على وفاة زوجها.
6ـ توافق شروط استحقاق دعم سكني حتى موعد استلام الدعم.
7ـ طريقة التسجيل في الدعم السكني 150 ألف ريال غير مستردة.

طريقة الاستفادة من الدعم السكني

وأوضحت الوزارة أن طريقة الاستفادة من الدعم السكني تكون من خلال تقديم طلب عبر بوابة سكنى بالخطوات التالية:
1ـ أولا قم بالدخول إلى بوابة سكني sakani.sa.
2ـ ثم قم بإنشاء حساب جديد كتابة رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد.
3ـ انقر على أيقونة تحقق.
4ـ بعد ذلك قم بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الجوال.
5ـ سيتم إرسال كود التحقق قم بإدخاله في الخانة المخصص لها ثم النقر على أيقونة تسجيل.
6ـ بعد ذلك انقر على أيقونة التقديم لطلب الدعم السكني.
7ـ قم بالموافقة على كافة الشروط والأحكام.
8ـ ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة والرد على الاسئلة الظاهرة أمامك.
9ـ اضغط على أيقونة تقديم الطلب.
10ـ سيتم إرسال الطلب والتحقق منه وإذا كنت مؤهل ومستحق سيتم قبول الطلب ويمكنك التقديم في أحد باقات سكنى.

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