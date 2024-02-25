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عاجل.. حقيقة تأثير برنامج تمهير على حساب المواطن والضمان الاجتماعي

تمهير
تمهير
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تمهير هو برنامج تدريب على رأس العمل يستهدف خريجي الجامعات والمعاهد والكليات السعودية والأجنبية.

المشمولون ببرنامج تمهيراضافة اعلان

ويشمل ذلك حديثي التخرج أو مِن مَن سبق له العمل ولم يكن مسجلاً في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الـ (6) أشهر السابقة لتسجيله في البرنامج كحد أدنى.
ويتم تدريبهم على رأس العمل لدى المؤسسات الحكومية والشركات المتميزة والمنظمات الدولية التي لها فروع بالمملكة.
ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، مكافأة مالية شهرية مقدارها ثلاثة آلاف ريال لحاملي درجة البكالوريوس.
فيما يتم منح مكافأة مالية شهرية مقدارها ألفي ريال لحاملي درجة الدبلوم للمتدربين الذين يستوفون متطلبات البرنامج، ويحافظون على سجل ملائم لمعدل الحضور لدى المنشأة المدربة.

هل يؤثر تمهير على حساب المواطن؟

في هذا السياق، تساءل أحد المتابعين حول ما إذا كان برنامج تمهير يؤثر على حساب المواطن أو الضمان الاجتماعي؟
وقال حساب المواطن عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال وجود دخل من برنامج "تمهير" لابد من الإفصاح عنه في حسابك واختيار نوع الدخل "برامج حكومية ودعومات ومكافئات" ومصدر الدخل "غير ذلك" وكتابة مصدر الدخل "برنامج تمهير"، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن".

هل يؤثر تمهير على الضمان الاجتماعي؟

في حين كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مدى تأثير دعم "تمهير" على أهلية الضمان الاجتماعي.
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر تمهير على دارسة نتيجة الاهلية، مالم يتجاوز الدخل الحد المانع".

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