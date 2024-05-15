عاجل.. حصلتُ على قرض فهل يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي؟

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يرتبط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور في الأساس بانطباق شروط الأهلية على الشخص المتقدم، وعلى رأسها حجم الدخل الشهري، لاحتساب ما إذا كان يندرج ضمن الفئات المستحقة من عدمه.

غير أن البعض قد يحصل على قرض لأي سبب كان، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان ذلك يعد دخلاً إضافيًا يؤثر على الضمان الاجتماعي، أم غير ذلك؟

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على قرض عند دارسة نتيجة الأهلية"



حياك الله،

يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على قرض عند دارسة نتيجة الاهلية

، شاكرين لك . — العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 15, 2024

الحد المانع لمعاش الضمان



شروط استحقاق الضمان الاجتماعي



خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي



خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعي

