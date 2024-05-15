عاجل.. حصلتُ على قرض فهل يؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي؟

يرتبط الحصول على معاش الضمان الاجتماعي المطور في الأساس بانطباق شروط الأهلية على الشخص المتقدم، وعلى رأسها حجم الدخل الشهري، لاحتساب ما إذا كان يندرج ضمن الفئات المستحقة من عدمه.
غير أن البعض قد يحصل على قرض لأي سبب كان، وهو ما يطرح التساؤل حول ما إذا كان ذلك يعد دخلاً إضافيًا يؤثر على الضمان الاجتماعي، أم غير ذلك؟
وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر حسابها في منصة "إكس": "يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على قرض عند دارسة نتيجة الأهلية"
حياك الله،— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) May 15, 2024
يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على قرض عند دارسة نتيجة الاهلية
، شاكرين لك .
الحد المانع لمعاش الضمانوبموجب التعديلات التي أجريت في أكتوبر الماضي، تم زيادة الحد المانع ليصبح، 1320 ريالاً، لكل فرد مستقل بذاته، وعند تجاوزه يتم منع المواطن من صرف دعم الضمان الاجتماعي.
فرد واحد - المانع 1320 ريالاً
فردان- الحد المانع 1980 ريالاً
3 أفراد- الحد المانع 2640 ريالاً
4 أفراد - الحد المانع 3300 ريال.
شروط استحقاق الضمان الاجتماعي-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.
خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي- فيما يلي خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- الدخول على أيقونة برامج الدعم الخاصة بي.
- اختيار برنامج الضمان الاجتماعي.
- استعراض تفاصيل الطلب (الأهلية والاستحقاق).
- استعراض (تفاصيل) دورة الأهلية.
خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان الاجتماعيوفيما يلي خطوات الاعتراض على عدم أهلية الضمان المطور:
- الدخول إلى المنصة الإلكترونية (من هنا).
- برامج الدعم الخاصة بي.
- برنامج الضمان الاجتماعي.
- الأهلية والاستحقاق.
- استعراض تفاصيل دورة الأهلية.
- تقديم اعتراض مع إرفاق الملفات المطلوبة حسب الاعتراض.
- تسليم الاعتراض.