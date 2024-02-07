عاجل.. حساب المواطن يوضح موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75

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حدد حساب المواطن موقف التابعين المضافين مؤخرًا
للبرنامج من تلقى الدعم في الدفعة 75 لشهر فبراير 2024.
موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة
"إكس": إنه " في
حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ رب
الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه "دراسة الأهلية" ضمن دورة
الأهلية لشهر "مارس"، ولن تشمله دفعة شهر "فبراير".
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جاء ذلك إجابة على سؤال لأحد المستفيدين يقول فيه: "أضفت أخي كتابع لرب الأسرة إذا تأهل هل من الممكن أن يستلم دفعة فبراير؟".
أهلاً بك، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس" ولن تشمله دفعة شهر "فبراير"، نسعد بخدمتك.— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 5, 2024
تسجيل جميع التابعين في حساب المواطنأتاح حساب المواطن، التسجيل الجديد في برنامج الدعم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة.
وقالت "خدمة المستفيدين" في حسابها عبر موقع "تويتر": "التسجيل متاح، علمًا بأنه يتم دراسة ضوابط دعم البرنامج بشكل دوري وسيتم الإعلان عن الدراسة فور الانتهاء منها".
ويلزم حساب المواطن، المستفيدين بتسجيل جميع التابعين في برنامج الدعم، حتى لا يؤثر ذلك على أهليتهم.
وقال البرنامج: "يلزم رب الأسرة إضافة جميع التابعين لديه في البرنامج حتى لا يؤثر ذلك على أهليته واستحقاقه".
وأضاف ردًا على ما إذا كان التابع مستقلاً: "في حال تم قبوله كفرد مستقل سوف يكون تابعًا "غير مؤهل" في حساب رب الأسرة ولا يلزمك حذفه".
إضافة تابع في حساب المواطنوقال حساب المواطن عبر صفحة خدمة المستفيدين في
منصة "إكس": بإمكانك إضافة التابعين عن طريق البوابة الإلكترونية من
خلال الخطوات التالية:
- تسجيل الدخول إلى حساب المواطن (من هنا).
- تفاصيل الطلب.
- بيانات التابعين.
- إضافة التابعين.
- الضغط على إضافة ثم حفظ.
التابعون الذين يمكن للمستفيد إضافتهموأوضح حساب المواطن من هم التابعون الذين يمكن
للمستفيد إضافتهم، حيث أكد أنه يستطيع رب الأسرة المتقدم إضافة جميع التابعين
الذين يعولهم والذين يسكنون معه في المسكن نفسه وهم:
1.الأقارب من الدرجة الأولى (كالزوج أو الزوجة والأبناء).
2.التابع المعال قانونيًا: وهم التابعون الذين يكون لرب الأسرة المتقدم حق ولايتهم أو إعالتهم أو احتضانهم (كالوالدين والإخوة والتابع المعال).
وأوضح البرنامج أنه لا يمكن للمستفيد إضافة تابع في حساب المواطن من خلال التطبيق، ويمكن ذلك عن طريق البوابة الإلكترونية من خلال الرابط (من هنا).
ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟- الهوية الوطنية
وكارت العائلة.
- معلومات عن العمل والراتب.
- معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.
- الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.
- بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.
- رقم الحساب البنكي "الآيبان"، على أن يكون الحساب نشطًا.
– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن (من هنا).
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
شروط استيفاء الأهليةويشترط برنامج حساب المواطن، لاستيفاء شروط الأهلية:
- أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل.
- أن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
- عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون.
- توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.
- فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر
السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
قيمة استحقاق حساب المواطنيمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن،
التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.