عاجل.. حساب المواطن يوضح موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75

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حدد حساب المواطن موقف التابعين المضافين مؤخرًا للبرنامج من تلقى الدعم في الدفعة 75 لشهر فبراير 2024.





موقف التابعين المضافين مؤخرًا من الدفعة 75 اضافة اعلان



أهلاً بك، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 يناير" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ رب الأسرة باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "مارس" ولن تشمله دفعة شهر "فبراير"، نسعد بخدمتك. — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 5, 2024

تسجيل جميع التابعين في حساب المواطن



إضافة تابع في حساب المواطن



التابعون الذين يمكن للمستفيد إضافتهم







ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



شروط استيفاء الأهلية







المستهدفون من حساب المواطن



قيمة استحقاق حساب المواطن

