الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا ينزل الدعم لبعض الأسر أقل مما كانت تحسبه؟

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
حساب المواطن
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يتوجه كثير من المواطنين للسؤال عن استحقاقاتهم في حساب المواطن، بعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير، وركزت بعض الأسئلة عن سبب نزول الدعم أقل مما كانت الأسرة تحسبه.اضافة اعلان

دعم حساب المواطن يختلف وفقًا لتركيبة الأسرة

وقال البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين في منصة "إكس: "يختلف الاستحقاق وفقًا لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا)".
جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد المستفيدين يقول فيه: "للأسف المؤهلين 6 ونزل 785 فقط ما يغطين ولا الفواتير".

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد

وحددت وزارة الموارد المبلغ المتعلق بدعم حساب المواطن بالنسبة للأفراد المستفيدين.
ويجب عليك أن تعلم أن هذا المبلغ يختلف إن كان الشخص رب أسرة أو مستقل أو حتى من التابعين، وإليكم المبلغ وهو كالآتي:
1 - بالنسبة للشخص الذي يعول الأسرة مقدار الدعم 720 ريالًا.
2 - أما عن التابع الذي عمره يزيد عن 18 عاما فإن مقدار الدعم بالنسبة إليه 360 ريالًا.
3 - التابع الأقل من 18 عامًا قيمة الدعم 215 ريالًا.

حاسبة دعم حساب المواطن

بإمكان الأشخاص أن يستخدموا حاسبة الدعم حساب المواطن التي وفرتها وزارة الموارد، إذ أنها تعد إحدى الخدمات التي بإمكانهم الآن استخدامها بسهولة وبشكل إلكتروني دون أن يكونوا بحاجة لحسابات كثيرة، والذهاب للمؤسسات الحكومية للتعرف على قيمة الدعم، وإليكم طريقة استخدام الحاسبة بالشكل الصحيح وهي كالآتي:
1 - يجب الدخول لحاسبة حساب المواطن (من هنا).
2- بعد ذلك اختار إن كنت مستفيدًا مستقلًا أو حتى رب الأسرة.
3- عليك أن تختار عدد التابعين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو حتى أكثر من ذلك.
4- يجب أن تقوم باختيار أعداد التابعين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
5- اضغط على خانة الحساب.
6- اطّلع بعد ذلك على المبلغ الذي يخص الدعم التقديري.


متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟

وزارة الموارد وضعت يومًا بشكل ثابت وشهري يصرف فيه حساب المواطن وهو العاشر بالشهر، يأتي أحيانًا هذا الموعد مصادف لأي عطلة أسبوعية إن كانت الجمعة، وبالتالي يحدث هنا تقديم صرف الدعم.
وفي بعض الأوقات يكون موعد الصرف السبت وبالتالي يتأخر الصرف حتى يوم الأحد، وبالنسبة لهذا الشهر الحالي فإن موعد الصرف يكون 10 يناير 2024 الذي يوافق 28 جمادى الآخر 1445.

قيمة استحقاق حساب المواطن

يمكن من خلال الحاسبة التقديرية لبرنامج حساب المواطن، التعرف على قيمة الاستحقاق الشهري من الدعم، وكذا الحد المانع.
وفيما يلي خطوات معرفة قيمة الاستحقاق التقريبي من خلال استخدام حاسبة الدعم:
- ادخل إلى الموقع الرسمي لـحساب المواطن (من هنا).
- اضغط على الحاسبة التقديرية.
- اضغط على أيقونة "الحسب".
- حدد حالتك في الخيارات.

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