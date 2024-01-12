عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا ينزل الدعم لبعض الأسر أقل مما كانت تحسبه؟

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يتوجه كثير من المواطنين للسؤال عن استحقاقاتهم في حساب المواطن، بعد نزول الدفعة 74 لشهر يناير، وركزت بعض الأسئلة عن سبب نزول الدعم أقل مما كانت الأسرة تحسبه. اضافة اعلان





دعم حساب المواطن يختلف وفقًا لتركيبة الأسرة



حياك الله،يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك January 10, 2024

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



قيمة استحقاق حساب المواطن

