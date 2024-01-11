عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا نزل لأسرة مكونة من 6 أفراد 875 ريالاً فقط؟

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كثرت تساؤلات المواطنين وتعددت بعد نزول دعم حساب المواطن الدفعة 74، وركزت بعض الأسئلة على قيمة المبلغ المستحق وتفاوته من أسرة إلى أخرى. اضافة اعلان





يختلف الاستحقاق في حساب المواطن وفقًا لتركيبة الأسرة



حياك الله،يختلف الاستحقاق وفقاً لتركيبة الأسرة وإجمالي دخلها ، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ، نسعد بخدمتك January 10, 2024

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



قيمة استحقاق حساب المواطن

