عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟

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لا زالت أسئلة المواطنين والمستفيدين من دعم حساب المواطن تتوالى على البرنامج، وخاصة بعد نزول الدفعة 74، حيث ركزت بعض التساؤلات على أسباب تراجع الدفعة المستحقة للمستفيدين. اضافة اعلان





أسباب تراجع الدفعة المستحقة للمستفيدين



وعليكم السلام،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال البوابة الإلكترونية عن طريق (الدفعات المالية )،نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 10, 2024

كم مبلغ حساب المواطن لكل فرد



حاسبة دعم حساب المواطن



متى يُصرف حساب المواطن كل شهر؟



قيمة استحقاق حساب المواطن

