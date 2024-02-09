عاجل.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر

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كشف حساب المواطن، عن الخطوات التي يتعين اتخاذها لإضافة التابعين إلى المستفيد الرئيس في برنامج الدعم عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر.
إضافة التابعين عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" لابد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج".
وتابع: "وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".
يأتي هذا فيما من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم الأحد، الموافق 11 فبراير.في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" لابد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 9, 2024
هل ينتظر انتهاء العدة لتسجيل التابعين؟ وأعلن حساب المواطن في إفادة سابقة، أنه لا يلزم انتهاء العدة عند حدوث الطلاق للتسجيل في برنامج الدعم.
وقال في رده على استفسار بهذا الصدد: "لا يلزم ذلك، وفي حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "مطلقة" بإمكانك التسجيل، وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".
خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيس في حساب المواطن وحدد حساب المواطن، خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيس في برنامج الدعم.
وقال: "بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ".
حساب المواطن
حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم
تعديلات وضوابط حساب المواطن وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص ( رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.