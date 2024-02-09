عاجل.. حساب المواطن يوضح طريقة إضافة التابعين عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر

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كشف حساب المواطن، عن الخطوات التي يتعين اتخاذها لإضافة التابعين إلى المستفيد الرئيس في برنامج الدعم عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر.





إضافة التابعين عند طلاق الزوجة وزواجها من آخر



في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" لابد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج" وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان)، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 9, 2024

هل ينتظر انتهاء العدة لتسجيل التابعين؟



خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيس في حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الحالة الاجتماعية "متزوجة" لابد من إضافتك كتابع في حساب رب الأسرة "الزوج".وتابع: "وبإمكانك إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".يأتي هذا فيما من المقرر أن يتم إيداع الدفعة 75 من حساب المواطن في حسابات المستفيدين يوم الأحد، الموافق 11 فبراير.وأعلن حساب المواطن في إفادة سابقة، أنه لا يلزم انتهاء العدة عند حدوث الطلاق للتسجيل في برنامج الدعم.وقال في رده على استفسار بهذا الصدد: "لا يلزم ذلك، وفي حال تم تحديث الحالة الاجتماعية في الأحوال المدنية إلى "مطلقة" بإمكانك التسجيل، وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان)".وحدد حساب المواطن، خطوات إضافة التابع إلى المستفيد الرئيس في برنامج الدعم.وقال: "بإمكان رب الأسرة إضافتك كتابع عن طريق البوابة الإلكترونية (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافتك ثم الضغط على إضافة ثم حفظ".





حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



تعديلات وضوابط حساب المواطن

