عاجل.. حساب المواطن يوضح خطوات تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية

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كشف حساب المواطن عن الخطوات التي يقدمها المستفيد للاعتراض على أسباب عدم الأهلية.

وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": " في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية. اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين يقول: "طالع لي هذا السبب مع العلم أنا مستقل بحساب المواطن عن الوالد وعندي عقد ساري ماهي المشكلة؟

وجاء في تفاصيل سبب عدم الأهلية "أن السجلات تشير إلى أن المتقدم الرئيس لا يوجد لديه عقد موثق في من-صة إيجار لإثبات الاستقلالية".



في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 30, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







خطوات التسجيل في حساب المواطن



فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.