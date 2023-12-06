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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن يوضح حقيقة وقف الدعم الإضافي

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
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أعلن برنامج حساب المواطن، عن استمرار صرف الدعم الإضافي للمستفيدين حتى دفعة ديسمبر الدفعة 73 من برنامج الدعم.

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جاء ذلك ردًا على استفسار من أحد المستفيدين بهذا الخصوص، وقال البرنامج حسابه في منصة "إكس": "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المؤقت المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023".

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توجيه ملكي بشأن الدعم الإضافي

وفي الثامن من أكتوبر الماضي، صدر توجيه ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار العمل ببرنامج حساب المواطن، واستمرار التسجيل في البرنامج.

كما قرر تمديد الدعم المالي الإضافي لمستفيدي برنامج حساب المواطن لمدة ثلاثة أشهر تستمر حتى دفعة شهر ديسمبر 2023م.

وفي وقت سابق، قال حساب المواطن، إن دعم ريف لايؤثر على الاستحقاق المقدم من البرنامج، فيما اشترط الإفصاح عن الدخل المقدم من برنامج حافز ضمن بيانات المستفيدين.
وأضاف البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردًا على استفسار بهذا الخصوص: "دعم ريف لايؤثرعلى حساب المواطن"، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سوف يشملك الدعم".

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