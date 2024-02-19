عاجل.. حساب المواطن يوضح إذا تم استخراج سجل تجاري للزوجة كم سينقص من الدعم؟

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اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن السجل التجاري لاحتسابه ضمن مصادر الدخل.





الإفصاح عن السجل التجاري في حساب المواطن



وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه".

وذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول ما إذا تم استخراج سجل تجاري للزوجة هل ينقص من الدعم؟.

وحدد خطوات الإبلاغ عن السجل التجاري من خلال الخطوات التالية:

اختيار نوع الدخل (عوائد مالية وأعمال تجارية).

مصدر الدخل (عوائد من السجلات التجارية والأعمال الحرة).

إضافة الدخل.

ثم الضغط على حفظ.

وسيتم احتسابه ضمن دخل الأسرة".

في حال وجود سجل تجاري للتابع لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل(عوائد مالية وأعمال تجارية)ومصدر الدخل(عوائد من السجلات التجارية والاعمال الحرة)وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ،وسيتم احتسابه ضمن دخل الاسرة،وبإمكانك معرفة قيمة الدعم من خلال الحاسبة التقديرية https://t.co/XGVelVLg1z February 19, 2024

تعديل بيانات حساب المواطن



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خطوات التسجيل في حساب المواطن

