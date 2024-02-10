عاجل.. حساب المواطن يوضح أسباب خصم مبالغ من الدعم لبعض الأشخاص

كشف حساب المواطن عن آلية التعرف على أسباب نقص مبالغ الدعم.





وعليكم السلام ،عزيزي المستفيد ، بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، نسعد بخدمتك

أهلية الدورة 75 من حساب المواطن