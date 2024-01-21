عاجل.. حساب المواطن يوضح أحقية الأم الأجنبية مع ابنتها "مواطنة أرملة" للدعم الشهري

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تجاوب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من قبل امرأة أجنبية تتساءل فيه عن أحقيتها في الدعم مع ابنتها "مواطنة أرملة".





أحقية أم لمواطنة أرملة في حساب المواطن: اضافة اعلان



إثبات الاستقلالية للابنة في حساب المواطن:



غير متزوجة كيف تسجل في حساب المواطن؟

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم، هل أم المواطنة الأرملة مستحقة لدعم حساب مواطن وكيف يتم تسجيلها؟".وجاء الرد : " يمكنك التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة "تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات(صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)وفي حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان "أكبر الأبناء" رفع طلب برقم الهوية من خلال الرابط. "http://urv.ca.gov.sa/urv.وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية إثبات الاستقلالية لمواطنة لا تملك صك إيجار ولا ملكية.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تستفسر فيه قائلة :"أنا أعيش في بيت الوالد رحمه الله لوحدي كيف أثبت الاستقلالية وأنا ما عندي صك إيجار ولا ملكية وش الحل".وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين :" بإمكانك الاستفادة من الدعم عن طريق إضافتك كتابع لدى رب الأسرة ( الأم )".أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطنة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول : "السلام عليكم.. هل ينفع أقدم مستقلة بحساب المواطن إثبات السكن بصك حصر الورثة لأنه بيت ورثة ما عندي تابعين لوحدي؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "وعليكم السلام، صك حصر الورثة ليس من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية ، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك إدارة المرفقات".