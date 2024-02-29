عاجل.. حساب المواطن: يمكن إضافة الأم كـ"تابع معال" في هذه الحالة

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول كيفية إضافة الأم كتابع معال.



إضافة الأم كتابع معال:



وصول التابع 18 سنة في حساب المواطن:



تسجيل الأبناء فوق سن الولاية بحساب المواطن:



تسجيل الشقيق الأصغر في حساب المواطن:



وقال المواطن في سؤاله :" الأم مستقلة بمدينة أخرى مو عايشين معها ينفع أقدم اذا الصك مو ب اسمي واضيفهم تابعين؟".وأجاب الحساب أنه :" بإمكانك إضافتهم بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو اثبات احتضان)".أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال مواطن يتساءل فيه عن كيفية تحديث البيانات عندما يصل التابع المسجل لديه إلى 18 سنة.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :" السـلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وصل لدي التابع 18 سنة يحتاج أسوي شيء لكي يزيد الدعم؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام ، يتم تحديث بيانات العمر بشكل تلقائي في حساب المواطن، نسعد بخدمتك".وفي وقت سابق تلقى حساب خدمة المستفيدين استفسار حول كيفية تسجيل الأبناء ممن هم فوق سن الولاية لأجل استحقاق الدعم.وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : "العيال كبار٢٤ و٢٦ وما هم متوظفين.. كيف أضيف لهم صك وإثبات حضانة وعايشين معاي في البيت وما يجينا حساب المواطن".وأجاب حساب خدمة المستفيدين على الاستفسار بالقول : " في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية وغير مضافين لدى الأب.. إمكان الأم إضافتهم وإرفاق "شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم".كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع تساؤل من شخص يريد أن يسجل شقيقه معه في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا مستقل ومعي أخي الصغير.. أقدر أضيفه تابع معي في حساب المواطن ، مبينا أن رب الأسرة غير مسجل بحساب المواطن".وجاء الرد : "في حال كان رب الأسرة غير مسجل بالبرنامج لا يمكنه الاستفادة من الدعم.. نسعد بخدمتك" .