عاجل.. حساب المواطن يكشف وضع الزوج في حالة كون الزوجة موظفة

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن استفسار من قبل مواطنة تستفسر عن حال الزوج في حال كون الزوجة موظفة.





حال الزوج في حساب المواطن بسبب وظيفة الزوجة:

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تسجيل الزوجة في التأمينات:

وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه : " هل يحرم الزوج من حساب المواطن بسبب ان احد زوجاته موظفة؟".وجاء الرد من حساب خدمة المستفيدين على التساؤل : " حياك الله ، يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة،وحالة الدفعة(لا يوجد)تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين(في حال وجود تابعين)تجاوز الحد المانع للدعم".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير تسجيل الزوجة في التأمينات على مصير باقي العائلة في حساب المواطن.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه :" لو سجلت الزوجة فئ التأمينات هل تسقط كل العائلة من حساب المواطن أو فقط الزوجة؟".جاء الرد : " في حال كان اسم التابع مسجل لدى التأمينات الاجتماعية لابد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل للتابع من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاق رب الأسرة مرة أخرى".