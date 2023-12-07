الخميس، 23 جمادى الأولى 1445 ، 07 ديسمبر 2023

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عاجل.. حساب المواطن يكشف مدى تأثير دخل "حافز" على الدعم الشهري

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من مواطن لديه دخل من "حافز"، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه الشهري في حساب المواطن.

تأثير حافز على استحقاق دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه :" السلام عليكم هل اعانه البحث عن عمل تؤثر على حساب المواطن".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ،في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

تابع في الضمان ومستفيد رئيسي في حساب المواطن:


وفي وقت سابق تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار وجه له من قبل مواطن يجمع بين استفادته من الضمان الاجتماعي كتابع ومستفيد رئيسي في حساب المواطن، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه للدعم.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسار يقول : "أرجو الرد على استفساري أنا مسجل بحساب المواطن مستفيد ريئسي (رب أسرة) والضمان الاجتماعي مسجل( تابع مع زوجتي وأبنائي).. هل فيه إشكالية في هذا التسجيل؟" .

وجاء الرد : "سيكون المتقدم بالطلب في حساب المواطن هو رب الأسرة ويتم إضافة الزوجة والأبناء كتابعين له، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكان مستحق للدعم سيشملك الدعم".

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