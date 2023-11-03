عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات تسجيل المواليد الجدد

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كشف حساب المواطن عن آلية تسجيل المواليد كتابعين للمستفيدين الرئيسين في برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ "10 أكتوبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "ديسمبر".

أهلاً بك ، في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ " 10اكتوبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر " ديسمبر" ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 3, 2023

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طريقة إضافة مولود جديد حساب المواطن:



حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

