عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير الدعم الريفي على الدخل الشهري

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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، استفسارا بشأن مدى تأثير الدعم الريفي على الاستحقاق الشهري للمستفيد.



تأثير الدعم الريفي على دعم المواطن: اضافة اعلان

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه "استفسار.. هل الدعم الريفي يوثر على حساب المواطن".



وجاء الرد : " حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa نسعد بخدمتك".



تأثير القرض العقاري على دعم المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير القرض العقاري على استحقاق دعم المواطن.



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يراعى في استحقاق حساب المواطن القرض العقاري؟ كون المواطن لديه قرض عقاري؟".



وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".



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