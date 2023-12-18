عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير الدعم الريفي على الدخل الشهري

تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، استفسارا بشأن مدى تأثير الدعم الريفي على الاستحقاق الشهري للمستفيد.
تأثير الدعم الريفي على دعم المواطن:
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه "استفسار.. هل الدعم الريفي يوثر على حساب المواطن".
وجاء الرد : " حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa نسعد بخدمتك".
تأثير القرض العقاري على دعم المواطن:
وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير القرض العقاري على استحقاق دعم المواطن.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يراعى في استحقاق حساب المواطن القرض العقاري؟ كون المواطن لديه قرض عقاري؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".
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