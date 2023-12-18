الإثنين، 05 جمادى الثانية 1445 ، 18 ديسمبر 2023

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عاجل.. حساب المواطن يكشف تأثير الدعم الريفي على الدخل الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
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تلقى حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، استفسارا بشأن مدى تأثير الدعم الريفي على الاستحقاق الشهري للمستفيد.

تأثير الدعم الريفي على دعم المواطن:اضافة اعلان
وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى سؤالا من أحد الأشخاص يقول فيه "استفسار.. هل الدعم الريفي يوثر على حساب المواطن".

وجاء الرد : " حياك الله، في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك عبر الحاسبة التقديرية  http://portal.ca.gov.sa  نسعد بخدمتك".

تأثير القرض العقاري على دعم المواطن:

وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن مدى تأثير القرض العقاري على استحقاق دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. هل يراعى في استحقاق حساب المواطن القرض العقاري؟ كون المواطن لديه قرض عقاري؟".

وجاء الرد :" وعليكم السلام.. لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم".

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