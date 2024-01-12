عاجل.. حساب المواطن يطالب هؤلاء باتخاذ إجراء ضد البنوك

دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من استحقاقهم الشهري باتخاذ إجراء ضده عبر اللجوء إلى البنك المركزي السعودي "ساما". اضافة اعلان





اهلا بك،لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://

اهلا بك،لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb January 11, 2024

دعم شهر يناير من حساب المواطن



ماذا تفعل عند عدم صرف الدعم من البنك؟



تقديم اعتراض في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

