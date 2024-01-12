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عاجل.. حساب المواطن يطالب هؤلاء باتخاذ إجراء ضد البنوك

حساب المواطن
حساب المواطن
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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يستقطع البنك من استحقاقهم الشهري باتخاذ إجراء ضده عبر اللجوء إلى البنك المركزي السعودي "ساما".اضافة اعلان

استقطاع البنوك من دعم حساب المواطن 

جاء ذلك ردًا على شكاوى متكررة حول إقدام بعض البنوك على الاستقطاع من الدعم الشهري بعد إيداعه في حسابات المستفيدين. 
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".
وأضاف: "وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".
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