عاجل.. حساب المواطن يرد على سبب نقص الدعم لدى البعض

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال مواطن يقول "أنا قدمت اعتراض لي شهر على دفعة ناقصة وأنا مستحق تنزل ومر شهر ولا تغير أي شي بالاعتراض وش المشكلة".



ورد "خدمة المستفيدين" :" بإمكانك الإطلاع على سبب نقص الدفعة لديك من خلال حسابك عن طريق (الدفعات المالية ) ، والرجاء الإنتظار سيتم الرد على الإعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن".



موعد صرف الدعم:



تواجد مستفيد حساب المواطن خارج المملكة



وفي وقت سابق، تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع سؤال أحد المواطنين حول موعد صرف الدفعة القادمة، حيث قال :" الدفعة القادمة تصادف يوم العيد هل سيتم تقديمها قبل موعدها؟".ود الحساب بالقول :" يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع".وكشف حساب المواطن عن أقصى مدة للبقاء خارج المملكة للمستفيدين من برنامج الدعم لاستمرار حصولهم على الاستحقاق الشهري.وردًا على استفسار لأحد المتابعين: "هل السفر خارج المملكة لمده شهر يوقف حساب المواطن؟"، أجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيس أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يومًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".أسباب نقص دفعة حساب المواطن او عدم نزولها