عاجل.. حساب المواطن يرد على اقتطاع البنك من المستفيد "الموقوف خدماته"

أ أ

أكد حساب المواطن، عدم جواز اقتطاع البنك من مستحقات الدعم للمستفيد "الموقوف خدماته".

وردًا على استفسار لأحد المستفيدين حول اقتطاع البنك من حسابه على الرغم من "وقف خدماته، قال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لا يحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى".

وأضاف: "في حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي (من هنا)".



اهلا بك، لايحق للبنك سحب المبالغ المستحقة من حساب المواطن، ويمكنك التوجه إلى البنك لتقديم الشكوى، وفي حال عدم حل المشكلة بإمكانك تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي https://t.co/uCnCq90VIb ، نسعد بخدمتك April 18, 2024

حالة الدفعة مدفوعة في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



أهلية حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

