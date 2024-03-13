عاجل.. حساب المواطن يدعو هؤلاء إلى مراجعة البنك فورًا

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دعا حساب المواطن، المستفيدين المؤهلين إلى مراجعة البنك في حال عدم تسلمهم مبالغ الدعم.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين يقول إنه مؤهل في حساب المواطن لكنه لم يحصل على مبلغ الدعم؟.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيس "المدفوعات" ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط: ( من هنا).



وعليكم السلام،في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط:⁦ https://t.co/qD7jXDuIP1 March 12, 2024

لا يجوز للبنوك الحجز على دعم حساب المواطن



حساب المواطن



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