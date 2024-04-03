عاجل.. حساب المواطن يحسم الجدل ويطمئن السائلين.. إيداع الدعم مستمر حتى هذا الموعد

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أعلن حساب المواطن، استمرار إيداع مبالغ الدفعة 77 على مدار اليوم الأربعاء، وذلك عقب تساؤلات حول تأخر الإيداع في بعض البنوك.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" إبريل" وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق "تسجيل دخول، الدفعات المالية".

بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر" أبريل " وسيستمر حتى نهاية يوم الأربعاء، وبإمكانك التوجه إلى حسابك والتأكد من حالة الدفعة عن طريق " تسجيل دخول ، الدفعات المالية " ، نسعد بخدمتك . — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 3, 2024

تفاصيل الدفعة 77 من حساب المواطن



وأعلن حساب المواطن، إيداع 3.4 مليار ريال في حسابات المؤهلين للدورة الـ 77، البالغ عددهم 10.7 مليون مستفيد وتابع شملهم الدعم لشهر إبريل.يـأتي ذلك مع إعلان البرنامج عن بدء إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء.- 3.4 مليار ريال مبالغ دعم المستفيدين.- 10.7 مليون مستفيد وتابع.- 74 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم.





إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل

وفي وقت مبكر اليوم الأربعاء، بدأ إيداع الدعم المخصص لشهر إبريل "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في برنامج حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم الأربعاء بإذن الله، ويمكنك معرفة مبلغ استحقاقك عبر تطبيق البرنامج. وتُصرف دفعات "حساب المواطن" في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم، لكن بسبب تزامن موعد الإيداع الشهري مع عيد الفطر المبارك تم التبكير بالصرف اليوم الأربعاء 3 من إبريل 2024.







حالة الدفعة "مدفوعة"



المستهدفون من حساب المواطن

