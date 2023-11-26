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عاجل.. حساب المواطن يحذر : هذه المدة في الخارج تمنعك من استحقاق الدعم

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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حذر حساب  خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، من البقاء خارج المملكة لمستحقي الدعم أكثر من 90 يوما، سواء كانت متقطعة أو متصلة.
 

السفر خارج المملكة وتأثيره على دعم المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " من فضلكم هل ينقطع حساب المواطن إذا سافرت للخارج.. وكم المدة متفرقة أو مجمعة المقررة لتوقف الدعم إذا كان كذلك".

وجاء الرد : " يتم احتساب مجموع الأيام التي يكون فيها المستفيد الرئيسي أو أحد التابعين خارج المملكة، وفي حال تجاوز المدة أكثر من 90 يوما خلال الـ 12 شهرًا الماضية سواء بشكل متواصل أو متقطع يتم استقطاعها من دعم حساب المواطن وفقًا للمقدار المخصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي".

تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن:


وفي وقت سابق تفاعل  حساب خدمة المستفيدين مع أحد المواطنين، الذي استفسر عن مدى تأثير وثيقة العمل الحر على دعم المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم عند استخراج وثيقة العمل الحر هل يجب عليه الإفصاح عن الدخل الإضافي.. وهل ذلك يؤثر على الأهلية".

وجاء الرد :"  وعليكم السلام ، لا يؤثر ذلك ، و في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه".

وأوضح أنه في حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم ، ويمكنك معرفة قيمة استحقاقك للدعم من خلال الحاسبة التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

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