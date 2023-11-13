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عاجل.. حساب المواطن يحذر من خطأ يتم أثناء إدخال رقم الحساب

حساب المواطن
حساب المواطن
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حذر حساب المواطن من خلال خدمة المستفيدين من كتابة كلمة iban  أثناء تسجيل رقم الحساب في عملية التسجيل.

حساب المواطن يحذر من خطأ في عملية التسجيل:

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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى صورة من حساب مواطن لديه خطأ في رقم الحساب من خلال إدراج كلمة "آيبان" في رقم الحساب.

وجاء الرد : " جميع الأرقام في المملكة لها هيكلة معينة فهي تبدأ بـ SA وتتكون من 24 خانة، لا تقم بإدخال كلمة IBAN لأنها ليست جزء من رقم الحساب وقم بإزالة أي فراغات في رقم الآيبان".

الرقم 100 في حساب المواطن:



أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية تسجيل عقار تمليك في حساب المواطن، لأجل استيفاء بيانات استحقاق الدعم.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى رسالة من مواطن يستفسر فيها عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يجد صعوبة في تسجيل عقاره التمليك.

وجاء الرد على الاستفسار بالقول : "يتم الإفصاح عن العقار في حال وجود صك ملكية مسجل في وزارة العدل باسم المستفيد الرئيسي ، وإجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوك بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية".

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