عاجل.. حساب المواطن يحدد الوثائق المطلوبة لاستحقاق الأرملة الأجنبية وأطفالها للدعم الشهري

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال وجهته زوجة "أرملة" من زوج سعودي تسأل فيه عن كيفية تسجيل أبتائها في البرنامج والوثائق المطلوبة لذلك.
تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:وكانت إحدى الزوجات الأرامل قد وجهت سؤالا تقول فيه "هل الأرملة من زوج سعودي مستحقة لحساب مواطن وأطفالها الأربعة ؟ إذا نعم ما هي الوثائق المطلوبة علما أن الأطفال أقل من 18 سنة ".
وجاء الرد :" بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة"تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات":
1-صك حصر الورثة.
2- أوشهادة ميلاد التابعين.
3- أو بطاقة العائلة.
4- في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان"أكبر الأبناء"رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط http://urv.ca.gov.sa/urv".
استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.
وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .