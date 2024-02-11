عاجل.. حساب المواطن يحدد الوثائق المطلوبة لاستحقاق الأرملة الأجنبية وأطفالها للدعم الشهري

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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال وجهته زوجة "أرملة" من زوج سعودي تسأل فيه عن كيفية تسجيل أبتائها في البرنامج والوثائق المطلوبة لذلك.





تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:



استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:

