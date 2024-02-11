الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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عاجل.. حساب المواطن يحدد الوثائق المطلوبة لاستحقاق الأرملة الأجنبية وأطفالها للدعم الشهري

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن سؤال وجهته زوجة "أرملة" من زوج سعودي تسأل فيه عن كيفية تسجيل أبتائها في البرنامج والوثائق المطلوبة لذلك.

تسجيل الزوجة الأجنبية في حساب المواطن:اضافة اعلان

وكانت إحدى الزوجات الأرامل قد وجهت سؤالا تقول فيه "هل الأرملة من زوج سعودي مستحقة لحساب مواطن وأطفالها الأربعة ؟ إذا نعم ما هي الوثائق المطلوبة علما أن الأطفال أقل من 18 سنة ".

وجاء الرد :" بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة"تابع معال"وإرفاق أحد هذه المستندات":
1-صك حصر الورثة.
2- أوشهادة ميلاد التابعين.
3-  أو بطاقة العائلة.
4- في حال كان جميع الأبناء أقل من عمر 18 بإمكان"أكبر الأبناء"رفع طلب برقم هويته من خلال الرابط http://urv.ca.gov.sa/urv".

استفادة الأبناء من حساب المواطن عقب انفصال الأبوين:

كما تفاعل حساب خدمة المستفيدين، مع استفسار من قبل أحد الأشخاص يستوضح عن كيفية استفادة الأبناء في حال انفصال الوالدين وزواج الأم.

 وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه :"إذا كان الوالدان منفصلان والأولاد في حضانة الأم ويصرف لهم حساب المواطن بعد زواج الأم..هل يصرف لهم أو يضيفهم الأب معه؟".
وجاء الرد :"أهلا بك.. في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم "متزوجة" بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين لدى "زوج الأم" بصلة قرابة "تابع معال" وإرفاق المستندات المطلوبة "صك ولاية أو إثبات احتضان" .

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