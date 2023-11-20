عاجل.. حساب المواطن يحدد آخر موعد للتحقق من البيانات

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حدد حساب المواطن، آخر موعد للتحقق من بيانات المستفيدين لبيان مدى استحقاق الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي، وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه". اضافة اعلان

وتابع: "وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا سيشملك الدعم".



يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحق سيشملك الدعم ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 19, 2023

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حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

