عاجل.. "حساب المواطن" يجيب عن أسئلة مهمة قبل صرف دعم نوفمبر اليوم

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أجاب حساب خدمة المستفيدين في "حساب المواطن" عن بعض الأسئلة التي يرددها كثير من مستفيدي الدعم من المواطنين، وذلك قبل البدء في صرف دعم نوفمبر اليوم الخميس. اضافة اعلان





الدعم الشهري



الرقم 100 في حساب المواطن



تأثير إيجار محل جديد على حساب المواطن



إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن



وتفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن، يتساءل فيه عن طريقة الاستفادة من "المبالغ المرتجعة".وأجاب حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج، أن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك وسيتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري.وأجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار من قبل مواطن يتساءل عن كيفية تسجيل عقار تمليك في حساب المواطن، لأجل استيفاء بيانات استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى رسالة من مواطن يستفسر فيها عن طريقة التسجيل في حساب المواطن، حيث يجد صعوبة في تسجيل عقاره التمليك.وجاء الرد على الاستفسار بالقول: "يتم الإفصاح عن العقار في حال وجود صك ملكية مسجل في وزارة العدل باسم المستفيد الرئيس، وإجمالي نسبة التملك تعني إدخال الرقم 100 إذا كان العقار مملوك بالكامل للمواطن، وإجمالي المساحة المملوكة هي المساحة بالمتر المربع حيث يجب إدخال الأرقام باللغة الإنجليزية".كما أجاب أيضًا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، على استفسار بشأن مدى تأثير استئجار محل جددي على استحقاق الدعم.وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارًا من مواطن يقول فيه " السلام عليكم.. أنا راح أستأجر محل هل يؤثر عليه هذا العقد بالاستحقاق؟".وجاء الرد: "وعليكم السلام.. لا يؤثر ذلك، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية وكنت مستحقًا للدعم سوف يشملك الدعم".وبدأ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، إيداع الدعم المخصص لشهر نوفمبر "شاملاً الدعم الإضافي" للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن⁩ وسيستمر حتى نهاية اليوم بإذن الله.وكان حساب المواطن قد نبه قبل أيام أنه صدرت نتائج الأهلية للدورة 72 (شهر نوفمبر 2023)، وللتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.كما أفاد البرنامج أيضًا بأنه سيتم إيداع الدفعة 72 – شهر نوفمبر اليوم الخميس مشمولة بالدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده.وقال: "تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر ديسمبر 2023، والذي هو امتداد للدعم الإضافي الذي بدأ في شهر يوليو 2022".يأتي ذلك عقب صدور توجيه ملكي باستمرار العمل بالبرنامج، وتمديد الدعم الإضافي حتى شهر ديسمبر 2023، وذلك عشية صرف الدفعة 71.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.– الهوية الوطنية وكارت العائلة.– معلومات عن العمل والراتب.– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.