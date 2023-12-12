عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تفاعلاً للمستبعدين من دفعة ديسمبر

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تساءل العديد من مستفيدي حساب المواطن عن أسباب استبعادهم من الدفعة 73 - لشهر ديسمبر الجاري.

وقال أحد المستفيدين "تم استبعادي بدون حق ولدي عقد موثق من سنتين، والاعتراض شهرين عشان دراسة الحالة!!! اش الحل؟؟؟". اضافة اعلان

وأجاب حساب المواطن عبر صفحته الرسمية في منصة "إكس": " في حال كانت حالة الأهلية "غير مؤهل" يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق المستندات إن وجدت) وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.



في حال كانت حالة الأهلية"غير مؤهل"يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك(دراسة الأهلية،أسباب عدم أهلية العائل-تقديم اعتراض وارفاق المستندات إن وجدت)وذلك بعد تحديث بياناتك طبقاً لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90يوم من تاريخ صدور نتيجة الأهلية — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) December 10, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن



حساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدحال البيانات التالية:-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.تسجيل الدخول للموقع:سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.-تغيير كلمة المروريقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.-إدخال البياناتيقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.-رفع الوثائق المطلوبةستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".-التأكد ومراجعة البياناتبعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.