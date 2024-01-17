عاجل.. حساب المواطن يجيب على السؤال الأكثر تساؤلا.. هل تواجهك هذه المشكلة؟

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يتفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن بشكل فوري وسريع،حيث يقوم بالرد على مئات التساؤلات والاستفسارات يوميا والتي تأتي من قبل المواطنين بشأن تسهيل عملية صرف الدعم المستحق. اضافة اعلان





السؤال الأكثر تساؤلا على حساب المواطن:



"المبالغ المرتجعة ".. استفسار آخر لحساب المواطن:



ورغم تعدد واختلاف الاستفسارات التي تأتي من قبل المواطنين، إلا أن هناك سؤالا يعد الأكبر والأوسع طرحا من قبل المواطنين على صفحة حساب خدمة المستفيدين، والذي دائما يتساءل عن السبب في عدم صرف أو تأخر دفعة الشهر الجاري.ودائما يأتي الرد من حساب المستفيدين بالقول : "في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ "10" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية".ومن ضمن التساؤلات التي أرسلها أحد المواطنين بشأن هذا الاستفسار يقول : " سويت إعادة تقديم طلب و لي شهر إلى الآن ما رديتو عليّ".وجاء الرد : " في حال تم إعادة تقديم الطلب بعد تاريخ "10ديسمبر" سيتم دراسة حالة أهليتك وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق زيارة حسابك "دراسة الأهلية" ضمن دورة الأهلية لشهر "فبراير".أيضا تساءل أحد المواطنين قائلا : " شهر مقدم طلب وللحين تحت المراجعة وش الحل؟".وأجاب عليه حساب خدمة المستفيدين بنفس الإجابة : " في حال تم تقديم الطلب بعد تاريخ "10 ديسمبر" سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حسابك دراسة الأهلية ضمن دورة الأهلية لشهر "فبراير".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن في وقت سابق مع رسالة موجهة من أحد الأشخاص يتساءل فيها عن "المبالغ المرتجعة".وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يقول فيه : "السلام عليكم لو سمحت إيش معنى هذا؟"، ثم قام بإرسال نص الرسالة التي تحمل صورة لمبلغ مرتجع لحساب خدمة المستفيدين.وجاء الرد : " وعليكم السلام .. المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك".