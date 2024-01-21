الإثنين، 10 رجب 1445 ، 22 يناير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن للمستفيدين: في هذه الحالة يمكن تغيير البيانات

حساب مواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، عن استفسار من قبل مواطن يتساءل فيه عن إمكانية تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية.

تغيير البيانات قبل ظهور الأهلية:اضافة اعلان

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه : " أقدر أغير بياناتي قبل ظهور أهلية الشهر القادم؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين بالقول : "نعم ، في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك بإمكانك التوجه إلى حسابك " ملف المستفيد" وتحديث البيانات ثم الضغط على أيقونة حفظ".

اعتماد دفعة حساب المواطن في الحساب البنكي:


وفي وقت سابق أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار من قبل مواطن مؤهل في حساب المواطن، نزلت له دفعة يناير لكن لم يتم إيداعها في الحساب البنكي.

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول : " السلام عليكم.. أنا مؤهل للدفعة ونزل لي المبلغ في صفحتي ف حساب المواطن بس ما تم إيداع المبلغ للحساب البنكي والحساب البنكي لا توجد به أي مشكلة ما السبب؟".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط: http://urv.ca.gov.sa/urv ، نسعد بخدمتك".

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