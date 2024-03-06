الأربعاء، 25 شعبان 1445 ، 06 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. حساب المواطن لشهر مارس.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 76 ؟

حساب المواطن - ريال - الراتب
حساب المواطن
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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى أربعة أيام فقط على إيداع الدفعة الـ 76 من برنامج حساب المواطن للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.اضافة اعلان

موعد إيداع دعم حساب المواطن

ويتم عادة إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد، إذا صادف موعد الصرف ليوم إجازة رسمية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟

فيما يلي خطوات الاعتراض على عدم الأهلية: 
- الدخول على حسابك في البوابة الإلكترونية أو التطبيق.
- الدخول على دراسة الأهلية.
- الضغط على تقديم اعتراض.
- طريقة تقديم اعتراض للمستفيد الرئيس عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.
- طريقة تقديم اعتراض للتابعين عن طريق البوابة الإلكترونية أو عن طريق التطبيق.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
0-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارة المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

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حساب المواطن: قم بتحديث بياناتك فورًا في حال ظهرت لك هذه الرسالة قبل صرف الدفعة

عاجل.. الدفعة 76 من حساب المواطن كم يومًا يتبقى على إيداعها؟

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