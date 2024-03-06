عاجل.. حساب المواطن لشهر مارس.. كم يومًا تبقى على إيداع الدفعة 76 ؟

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه لم يتبق سوى أربعة أيام فقط على إيداع الدفعة الـ 76 من برنامج حساب المواطن للمستفيدين المستوفين لشروط الأهلية والاستحقاق.



موعد إيداع دعم حساب المواطن

ويتم عادة إيداع الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ويتم تقديم أو تأخير موعد الصرف ليوم واحد، إذا صادف موعد الصرف ليوم إجازة رسمية.

كيف تتقدم باعتراض على نتيجة الأهلية؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

