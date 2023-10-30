عاجل.. حساب المواطن: لا بد من توافر هذا الشرط لإيداع الدعم في حساب المستفيدين

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اشترط حساب المواطن، تنشيط الحساب البنكي لإيداع الدعم المستحق في حسابات المستفيدين.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين لديه إيقاف خدمات، وحسابه البنكي المسجل بحساب المواطن مجمد حاليُا، ويسأل: هل في ذلك مشكلة قد تؤثر في إيداع الدعم؟ اضافة اعلان

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "لابد أن يكون الآيبان البنكي "نشط" ليتم صرف الدعم".

وأضاف: "وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا "نشط" وكنت مستحقًا يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك".

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.



اهلاً بك ، لا بد أن يكون الآيبان البنكي "نشط" ليتم صرف الدعم، وفي حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي لدينا "نشط" وكنت مستحق يمكنك التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن ، وفي حال واجهتك مشكلة يتم معالجتها من قبل البنك ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) October 30, 2023

حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

