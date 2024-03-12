عاجل.. حالة الدفعة صفر.. توضيح من حساب المواطن بخصوص دعم شهر مارس

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تلقى حساب المواطن العديد من الاستفسارات حول أسباب ظهور حالة الدفعة "صفر"، بالتزامن مع إيداع الدفعة 76- لشهر مارس في حسابات المستفيدين يوم الأحد.

وأوضح البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس"، السبب وراء ظهور هذا الإشعار ردًا على تساؤلات المتابعين.

وقال: "حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم".

وأضاف: "تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط (من هنا).



اهلاً بك،حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم، حيث تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ،نسعد بخدمتك March 12, 2024

الحد المانع من استحقاق حساب المواطن



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن:

