عاجل.. حالات وخطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي عبر "اعتماد"

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كشفت منصة اعتماد عن حالات وخطوات استخدام خدمة الإركاب الحكومي من خلال المنصة، ليتم بشكل إلكتروني تفعليها واستخدامها ببساطة.





آلية الاستفادة من خدمة الإركاب الحكومي للحالات التالية: اضافة اعلان





خطوات الاستخدام:





طريقة الدخول على المنصة:



الاستعلام عن رواتب الموظفين



كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة اعتماد



1- ابتعاث2- علاجبعد إنشاء طلب من قبل الجهة الحكومية المعنية بأمر الإركاب الحكومي حسب تصنيف الحالة تكون الخطوات من منصة اعتماد كالتالي:1- وصول إشعار اعتماد الطلب للمستفيد.2- يفيد الإشعار بوجود أمر إركاب معتمد وبانتظار دخول المستفيد على منصة اعتماد لإتمام الإجراء وإصدار التذاكر.يتم تسجيل الدخول من خلال النفاذ الوطني عبر الخطوات التالية:1- تحديد الرحلة المناسبة وحجزها2- تأكيد الحجز3- استلام التذكرة عن طريق الرسائل النصية والبريد الإلكتروني..و"اعتماد" هي منصة إلكترونية تتبع وزارة المالية، وتتيح للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص الاستعلام عن رواتبهم ومستحقاتهم المالية.ويمكن الاستعلام عن رواتب الموظفين بطريقة إلكترونية عبر الخطوات التالية:- تسجيل الدخول إلى منصة اعتماد خدمات الأفراد- الدخول عبر حساب النفاذ الوطني الموحد.- اختيار الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسة.- اختيار الاستعلام الذاتي عن الحقوق المالية من بين الخدمات المتاحة.- يقوم النظام بعرض آخر بيان دخل مستلم من الجهة (مسير رواتب)- يمكن للمستخدم استخدام البحث المتقدم في الخدمة لاسترجاع بيان الدخل حسب معايير مخصصة.لإنشاء حساب جديد على منصة اعتماد، يمكن اتباع الخطوات التالية:كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة اعتمادالدخول إلى بوابة اعتماد.انقر على أيقونة "إنشاء حساب جديد".اكتب رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.سيتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كود التفعيل.أدخل الكود المستلم في المربع المخصص له.انقر على أيقونة "تسجيل" لاستكمال عملية التسجيل.