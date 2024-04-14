عاجل.. جهز أوراقك.. "الإحصاء" تفتح التوظيف بدوام جزئي مرن في كافة المناطق

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عن فتح باب التوظيف بدوام جزئي مرن، ولا تتطلب الخبرة السابقة، في جميع مناطق المملكة على النحو التالي:
"الإحصاء" تفتح التوظيف بدوام جزئي مرن- باحث
بيانات ميداني
مناطق التوظيف:
1 - المنطقة الوسطى.
2 - المنطقة الغربية.
3 - المنطقة الشرقية.
4 - المنطقة الجنوبية.
5 - المنطقة الشمالية.
وصف
الوظيفةيتولى
مسؤول جمع البيانات, استيفاء المعلومات من خلال الزيارات الميدانية والهاتفية بواسطة الأجهزة الذكية، ومتابعة المسوح غير
المكتملة، وحل الشكاوى المتكررة التي تم تحديدها، والمشاركة في الاجتماعات لمناقشة
التحديات والحلول الممكنة لحلها للحصول
على نتائج المسوح في الوقت المحدد.
الشروط1 -
التفرغ للعمل الميداني والهاتفي.
2 - غير مسجل بالتأمينات الاجتماعية.
3 - المعرفة باستخدام الأجهزة الذكية والحاسوب.
طريقة
التقديمالتقديم
متاح حاليًا عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط (اضغط هنا).
نبذة
عن الهيئةوالهيئة العامة للإحصاء هي جهة حكومية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة
يرأس مجلس إدارتها وزير الاقتصاد والتخطيط بعضوية 15 جهة تمثل الجهات الحكومية ذات
العلاقة والقطاع الخاص.
وتعتبر الهيئة هي المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للبيانات
والمعلومات الإحصائية في المملكة.