عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

أ أ

تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع سؤال أحد المستفيدين بخصوص تجديد جواز سفره ودفعه لكافة الرسوم، لكن لم يتم التواصل معه ولا يعرف ماذا يفعل؟ اضافة اعلان





تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده إلكترونيًا



تجديد جوازات السفر



طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 1445



متطلبات إصدار جواز سفر جديد



حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر 1445







رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد 1445



شروط الحصول على جواز سفر لمن يزيد عن 15 عامًا







شروط الحصول على جواز سفر للأطفال أقل من 15 عامًا



وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا، ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.وأوضحت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.1ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.يتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.يمكن القيام بذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر الخطوات التالية:ـ الدخول إلى منصة أبشر.ـ النقر على أيقونة الجوازات من قائمة التبويب المخصصة للمواعيد.ـ إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.ـ إدخال رمز الصورة وتأكيد الهوية.ـ التحول إلى خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات المعروضة.ـ النقر على خيار “حجز موعد جديد”.ـ النقر على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر.ـ اختيار المنطقة وتحديد عدد العمليات المراد إجراؤها.ـ النقر على أيقونة “التالي” واختيار إحدى دوائر الجوازات القريبة.ـ تحديد الموعد المناسب والنقر على أيقونة “تأكيد”.1ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة خمس سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.2ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة عشر سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.3ـ يجب أن يكون التجديد لمدة عشر سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.ـ يجب على الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر عامًا إرفاق الجواز القديم في حالة تجديد الجواز.ـ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يتطلب الحصول على موافقة من ولي الأمر لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد.ـ يجب أن يكون لديهم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.ـ يتطلب الإجراء تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.ـ يجب عليهم سداد جميع رسوم إجراءات تجديد وإصدار الجواز.ـ يرجى متابعة الموقع الرسمي للتحقق من أي تحديثات في الشروط والإجراءات.في حال تجديد جواز السفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، يجب إحضار جواز السفر القديم إذا كان متاحًا.1ـ يتعين إضافة اسم الطفل إلى سجل الأسرة كجزء من إجراءات الحصول على جواز السفر.2ـ يجب سداد جميع تكاليف إصدار جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.3ـ يتطلب الإجراء تقديم عدد 2 صورة شخصية للطفل المتقدم للحصول على جواز السفر، ويجب أن تكون الصور ملونة وواضحة.