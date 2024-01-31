عاجل.. جددتُ الجواز ودفعت الرسوم ولا أعرف شيئًا للآن.. بماذا ردت "الجوازات"؟

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تفاعلت المديرية العامة للجوازات، مع سؤال أحد
المستفيدين بخصوص تجديد جواز سفره ودفعه لكافة الرسوم، لكن لم يتم التواصل معه ولا
يعرف ماذا يفعل؟
تسلّم جواز السفر من الإدارات والفروع بعد تجديده
إلكترونيًاوأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها أتاحت خدمة
تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا،
ويشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ
الدولية عند السفر.
تجديد جوازات السفر وأوضحت
أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية
الإلكترونية (أبشر) وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من
قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.
وأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.
مرحبًا بك، يرجى الاطلاع على الرابط المرفق للإفادة https://t.co/yySbjlnQSH . سعدنا بتواصلك— الجوازات | خدمة العملاء (@CareAljawazat) January 30, 2024
طريقة استخراج جواز السفر الإلكتروني عبر أبشر 14451ـ الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني.
2ـ النقر على أيقونة “خدمة إصدار جواز سفر”.
3ـ اختيار أيقونة “كافة الأفراد المشاركين بالجواز من خلال النظام”.
4ـ إدخال الاسم الشخصي والمستفيد.
5ـ إضافة جميع الوثائق والبيانات المطلوبة عبر الموقع، مثل الصورة الشخصية والألقاب والأسماء باللغة الإنجليزية.
6ـ إدخال المدينة التي ينتمي إليها المتقدم.
7ـ دفع رسوم استخراج جواز السفر الجديد والتي تبلغ خمسة عشر ريالًا.
متطلبات إصدار جواز سفر جديديتعين على المواطن الراغب في استخراج جواز سفر جديد:
ـ أن لا يكون لديه جواز سفر سابق.
ـ يتم دفع رسوم الخدمة عبر خدمة سداد الإلكترونية.
ـ يجب تسديد جميع المخالفات المرورية المستحقة في حال وجودها.
ـ يتطلب وجود بصمة وصورة ملونة وواضحة للمواطن أو المواطنة المتقدم/ة للاستخراج.
ـ يجب ألا يكون المتقدم مرافقًا لأحد بجواز سفر آخر.
ـ يتعين دفع رسوم الخدمة والتي تبلغ 300 ريال لصالح جواز صالح لخمس سنوات، و600 ريال لجواز صالح لعشر سنوات.
ـ يجب أن يكون المتقدم داخل المملكة عند تقديم طلب استخراج الجواز الجديد.
حجز موعد أبشر تجديد جواز سفر 1445يمكن القيام بذلك عبر منصة أبشر الإلكترونية عبر
الخطوات التالية:
ـ الدخول إلى منصة أبشر.
ـ النقر على أيقونة الجوازات من قائمة التبويب المخصصة للمواعيد.
ـ إدخال رقم الهوية وتاريخ الميلاد.
ـ إدخال رمز الصورة وتأكيد الهوية.
ـ التحول إلى خدمة المواعيد بعد قراءة الملاحظات المعروضة.
ـ النقر على خيار “حجز موعد جديد”.
ـ النقر على أيقونة خدمة تجديد جواز السفر.
ـ اختيار المنطقة وتحديد عدد العمليات المراد إجراؤها.
ـ النقر على أيقونة “التالي” واختيار إحدى دوائر الجوازات القريبة.
ـ تحديد الموعد المناسب والنقر على أيقونة “تأكيد”.
رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد 14451ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة
خمس سنوات تبلغ 300 ريال سعودي.
2ـ قيمة رسوم تجديد جواز السفر السعودي الجديد لمدة عشر سنوات تبلغ 600 ريال سعودي.
3ـ يجب أن يكون التجديد لمدة عشر سنوات للأفراد الذين تجاوزوا سن 21 عامًا.
شروط الحصول على جواز سفر لمن يزيد عن 15 عامًاـ يجب على الأفراد الذين تجاوزوا سن الخامسة عشر عامًا
إرفاق الجواز القديم في حالة تجديد الجواز.
ـ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا، يتطلب الحصول على موافقة من ولي الأمر لاستخراج جواز سفر إلكتروني جديد.
ـ يجب أن يكون لديهم حساب على نظام أبشر الإلكتروني.
ـ يتطلب الإجراء تسجيل الدخول إلى العنوان الوطني.
ـ يجب عليهم سداد جميع رسوم إجراءات تجديد وإصدار الجواز.
ـ يرجى متابعة الموقع الرسمي للتحقق من أي تحديثات في الشروط والإجراءات.
شروط الحصول على جواز سفر للأطفال أقل من 15 عامًافي حال تجديد جواز السفر للأطفال الذين تقل أعمارهم عن
15 عامًا، يجب إحضار جواز السفر القديم إذا كان متاحًا.
1ـ يتعين إضافة اسم الطفل إلى سجل الأسرة كجزء من إجراءات الحصول على جواز السفر.
2ـ يجب سداد جميع تكاليف إصدار جواز السفر بشكل إلكتروني، وذلك من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة.
3ـ يتطلب الإجراء تقديم عدد 2 صورة شخصية للطفل المتقدم للحصول على جواز السفر، ويجب أن تكون الصور ملونة وواضحة.