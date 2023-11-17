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عاجل.. توقف فجأة عن العمل ويريد أن يسجل نفسه مع العائلة في حساب المواطن.. ماذا يفعل؟

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار قدّم من أحد المواطنين والذي توقف عن العمل ويريد أن يسجل كتابع مع أفراد العائلة لأجل استحقاق الدعم.

متوقف عن العمل ويريد التسجيل بحساب المواطن:اضافة اعلان


وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : " السلام عليكم.. أنا ساكن مع العائلة وأريد التسجيل في حساب المواطن..  كنت موظف والحين عاطل لي 5 شهور هل أقدر أسجل لحالي ولا أضيف نفسي مع العائلة؟".

وجاء الر د : " وعليكم السلام.. في حال عدم توفر مستندات إثبات استقلالية باسم المتقدم بالطلب يتم إضافتك كتابع لدى رب الأسرة".

تقديم الاعتراض في حساب المواطن:


أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول مدى إمكانية حذف الاعتراض بعد تقديمه في حساب المواطن.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا يقول فيه : " سويت اعتراض وأدرجت أنه لدي عقد إيجار في منصة سكني لكن أنا عندي في منصة إيجار.. كيف أعدل الاعتراض".

وجاء الرد : " في حال تم تقديم اعتراض لا يمكنك إلغاء الاعتراض أو التعديل عليه ، و الرجاء الانتظار سيتم الرد على الاعتراض المقدم في أقرب وقت ممكن" .

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