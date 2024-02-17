السبت، 07 شعبان 1445 ، 17 فبراير 2024

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عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن لمن حذف حسابه بالخطأ

حساب-المواطن-1
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع سؤال أحد المواطنين، حول كيفية التسجيل في الحساب مرة أخرى بعد أن حذف حسابه عن طريق الخطأ.

حذف الحساب بالخطأ في حساب المواطن:اضافة اعلان

وقال المستفيد في سؤاله :"حذفت حسابي بحساب المواطن بالخطأ وإذا سجلت دخول يطلع لي لا يمكنني الدخول إلا بعد شهر وش الحل؟".
وأجاب "خدمة المستفيدين" بأنه :" في حال تم حذف الحساب بإمكانك التسجيل في البرنامج مرة أخرى بعد مرور 30 يوم من حذف الحساب".

ما هو سبب عدم استحقاق للدعم؟

من الأسباب التي تؤدي إلى عدم صرف الدعم: 
تجاوز الدخل الإجمالي للأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم.
تغير في تركيبة الأسرة أو عدم أهلية أحد التابعين.
ولمعرفة الحد المانع، بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الإلكتروني 

ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟ 

يمنكك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية. 
حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟
يمكنك معرفة حالة اعتراض الأهلية للمستفيد أو التابع من خلال الدخول للحساب (دراسة الأهلية - اعتراضاتي).

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.


خطوات التسجيل في حساب المواطن

فيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية: 
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور 
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات 
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية: 
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.

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