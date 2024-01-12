الجمعة، 30 جمادى الثانية 1445 ، 12 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

الاستحقاق هو مقدار الدعم الذي سيمنحه حساب المواطن للمتقدم الرئيس وأسرته بناء على حالته.

ما هي نسبة الاستحقاق لكل فرد من حساب المواطن؟اضافة اعلان

سيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم.
وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا)⁦ .


ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟

- إجمالي دخل الأسرة.
- تركيبة الأسرة (أعمار التابعين أكبر أو أقل من 18).
- عدد أفراد الأسرة.
 

كيف أتحقق من نتيجة الاستحقاق؟

- الدخول إلى حسابك والضغط على "الدفعات المالية".
- من الدفعات المالية يمكنك معرفة التالي:
- حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة.
- تحت الإجراء للصرف (وتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء).
- مدفوعة (تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية).
- في الانتظار (لم يتم إرسال مبلغ الاستحقاق للبنك بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد أو رقم الآيبان مدخل بشكل غير صحيح).
- مرفوضة (لم يتم إيداع مبلغ الاستحقاق لحساب المستفيد بسبب أن الحساب البنكي غير نشط).
- لا يوجد (المستفيد غير مستحق بسبب تجاوز إجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف).

أسباب نقص دفعة حساب المواطن أو عدم نزولها 

- عدم أهلية أحد التابعين.
- تواجد أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.
دخل الأسرة
- إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفرًا.
- إجمالي الدخل تجاوز حد الإعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصًا.
ويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق ( من هنا).

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يطالب هؤلاء باتخاذ إجراء ضد البنوك

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا تراجعت الدفعة للبعض من 1200 إلى 400 ريال؟

8 خطوات للتقدم بطلب منحة أرض الديوان الملكي .. و8 شروط للحصول عليها

عاجل.. تنبيه مهم من الصندوق العقاري للمستفيدين حال وفاة من تم ضمانه

وظائف لدى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية.. التفاصيل ورابط التقديم

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن 4:52 م الإثنين، 18 ديسمبر 2023

هل تأجير شقة في منزلي يمنع استحقاقي لحساب المواطن؟.. البرنامج يرد

حساب المواطن 10:04 ص الإثنين، 18 ديسمبر 2023

عاجل.. شرط صرف حساب المواطن لمن عليه إيقاف خدمات ومصير الدفعات المعلقة

حساب المواطن 5:01 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

عاجل.. هل يتوقف حساب المواطن؟.. رد جديد من البرنامج

حساب المواطن 6:35 م الجمعة، 15 ديسمبر 2023

العنوان الوطني.. تنبيه عاجل من حساب المواطن لاستمرار صرف الدعم

اقرأ أيضا

هيئة الزكاة
8:56 م الخميس، 11 يناير 2024

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة

الصندوق العقاري- العقارات - سكني
8:02 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. تحذير من الصندوق العقاري: 5 أسباب تؤدي لوقف الدعم السكني

الهيئة العامة لعقارات الدولة
7:14 م الخميس، 11 يناير 2024

الهيئة العامة لعقارات الدولة تعلن عن وظائف شاغرة

fvhjf 4000 vdhg
7:00 م الخميس، 11 يناير 2024

عاجل.. براتب يبدأ من 4000 ريال.. وظائف بشركة مراكز الاتصال في القصيم والمدينة المنورة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن - ريال
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

الإقامة المميزة
6:06 م الجمعة، 12 يناير 2024

تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

657
5:21 م الجمعة، 12 يناير 2024

محلل طقس: بعض تطبيقات رصد الأحوال الجوية غير دقيقة ويوصي بهذا التطبيق

الهيئة العامة للنقل
5:17 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. هيئة النقل تحدد شروط تفويض هيئات التصنيف الدولية الراغبة في العمل بالمملكة

الطلاب في المدارس
5:16 م الجمعة، 12 يناير 2024

بعد انتهاء الإجازة.. نصائح للتعامل مع طفلك الذي لا يرغب بالعودة إلى المدرسة

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن
4:34 م الجمعة، 12 يناير 2024

عاجل.. حساب المواطن يوضح لماذا ينزل الدعم لبعض الأسر أقل مما كانت تحسبه؟