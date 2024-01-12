عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن بخصوص نسبة الاستحقاق لكل فرد

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الاستحقاق هو مقدار الدعم الذي سيمنحه حساب المواطن للمتقدم الرئيس وأسرته بناء على حالته.
ما هي نسبة الاستحقاق لكل فرد من حساب المواطن؟سيكون المتقدم الرئيس هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم.
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وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط (من هنا) .
أهلاً بك ، سيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم، وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط https://t.co/Qu5jrIw62r ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) January 12, 2024
ما هي شروط استحقاق حساب المواطن؟- إجمالي دخل الأسرة.
- تركيبة الأسرة (أعمار التابعين أكبر أو أقل من 18).
- عدد أفراد الأسرة.
كيف أتحقق من نتيجة الاستحقاق؟- الدخول إلى حسابك والضغط على "الدفعات المالية".
- من الدفعات المالية يمكنك معرفة التالي:
- حالة الدفعة الحالية وتفاصيل الدفعات السابقة.
- تحت الإجراء للصرف (وتعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء).
- مدفوعة (تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية).
- في الانتظار (لم يتم إرسال مبلغ الاستحقاق للبنك بسبب وجود مشكلة في الحساب البنكي للمستفيد أو رقم الآيبان مدخل بشكل غير صحيح).
- مرفوضة (لم يتم إيداع مبلغ الاستحقاق لحساب المستفيد بسبب أن الحساب البنكي غير نشط).
- لا يوجد (المستفيد غير مستحق بسبب تجاوز إجمالي مبلغ الدخل للحد المانع من الصرف).
أسباب نقص دفعة حساب المواطن أو عدم نزولها - عدم أهلية أحد التابعين.
- تواجد أحد أفراد الأسرة خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا.
دخل الأسرة
- إجمالي الدخل تجاوز الحد المانع من الاستحقاق في حال كان المبلغ صفرًا.
- إجمالي الدخل تجاوز حد الإعفاء من التناقص في حال كان المبلغ المستلم ناقصًا.
ويمكنك استخدام الحاسبة التقديرية لمعرفة قيمة الاستحقاق ( من هنا).