عاجل.. توضيح مهم من الجوازات.. هل يلزم إصدار إقامة لسفر العاملة في رحلة داخلية؟

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أكدت الهيئة العامة للجوازات، على أهمية إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراءات الخاصة بالعاملة.
سفر العاملة المنزلية
جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها خدمة العملاء على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. عندي عاملة منزلية ما كملت تسعين يوما .. هل تقدر تسافر معي على رحلة داخلية أم يلزم اصدار اقامة ؟".
وأجابت الجوازات، بقولها: "وعليكم السلام، يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. ويرجى التواصل مع الخطوط الناقلة للإفادة. سعدنا بك".
تنبيه مهم بشأن تجديد خروج وعودةوفي وقت سابق، أصدرت المديرية العام للجوازات، توضيحًا بشأن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية
ولها إقامة سارية.
وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه في حال مازال المستفيد على السجل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.
وأكد أن ذلك يتم بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.
جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "هل يمكن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية؟".
تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةكذلك أتاحت الجوازات إمكانية تمديد تأشيرة
الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، حيث يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة من
خلال منصة أبشر، وفقًا للضوابط التي حددتها ورسوم تمديد التأشيرة.
وأوضحت الجوازات أن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة، بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل، ويشترط ألا تقل صلاحية هوية مقيم عن 90 يومًا.
شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةوبينت أن الخدمة تتيح تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن
هم خارج المملكة، تمكين المواطن والمقيم من تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم
خارج المملكة لأفراد الأسرة أو العمالة المنزلية إلكترونيًا، وفقًا لبعض الشروط،
وهي:
1 - صاحب العمل والعامل أو أفراد الأسرة الفرد المراد إصدار التأشيرة له، يجب ألا يكونوا مسجلين بإحدى الحالات التالية: "متوفـى، هـروب، لديـه مخالفة اسـتقدام".
2 - تواجد الفرد المراد إصدار التأشيرة له خارج المملكة وقت تمديد التأشيرة.
3 - "تاريخ العودة قبل" يمكن أن يكون 7 أيام قبل تاريخ انتهاء الإقامـة
4 - يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يومًا بالإضافة إلى القيمة المدخلة وذلك في حال تمديد تأشيرة خـروج وعـودة لسـفرة واحـدة بخيار المـدة بالأيـام.
رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكةوحددت الجوازات رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم
خارج المملكة 100 ريال للتأشيرة المفردة، و200 ريال للتأشيرة المتعددة، تُسدد عن
طريق نظام المدفوعات الحكومية لدى البنوك.
ولفتت إلى أنه يُشترط للتمكن من تنفيذ الخدمة سداد رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة، كما يجب أن تكون التأشيرة سارية المفعول، وكذلك سريان مدة الإقامة.
وأكدت منصة أبشر أنه في حال التمديد بتاريخ العـودة قبـل فـإن التاريــخ المدخل سـيكون هـو آخـر تاريخ للدخـول للمملكة، وسيتم اعتماد التاريخ الميلادي في حال اختلافه مع التاريخ الهجري.