عاجل.. توضيح مهم من الجوازات.. هل يلزم إصدار إقامة لسفر العاملة في رحلة داخلية؟

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أكدت الهيئة العامة للجوازات، على أهمية إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراءات الخاصة بالعاملة.



سفر العاملة المنزلية



جاء ذلك في رد من الجوازات، عبر حسابها خدمة العملاء على سؤال مستفيد قال فيه : "سلام عليكم .. عندي عاملة منزلية ما كملت تسعين يوما .. هل تقدر تسافر معي على رحلة داخلية أم يلزم اصدار اقامة ؟".وأجابت الجوازات، بقولها: "وعليكم السلام، يتم إصدار هوية مقيم عبر منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل بعد سداد الرسوم، ويشترط وجود فحص طبي لتتمكن من إتمام الإجراء، علمًا أنه تفرض غرامة تأخير إصدار هوية مقيم بعد ٩٠ يوم من تاريخ الدخول ٥٠٠ ريال. ويرجى التواصل مع الخطوط الناقلة للإفادة. سعدنا بك".

تنبيه مهم بشأن تجديد خروج وعودة



وفي وقت سابق، أصدرت المديرية العام للجوازات، توضيحًا بشأن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة إكس، أنه في حال مازال المستفيد على السجل يمكن تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونيًا.وأكد أن ذلك يتم بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل.

جاء ذلك ردًا على سؤال مستفيد يقول فيه: "هل يمكن تجديد خروج وعودة العائلة إذا كانت منتهية ولها إقامة سارية؟".





تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



شروط تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة



رسوم تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة

