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عاجل.. توضيح مهم من "التأمينات" حول غرامات التأخير وتقسيط المديونية

التأمينات الاجتماعية1
التأمينات الاجتماعية
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أجاب حساب العناية بالعملاء التابع للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على استفسار أحد المواطنين حول تقسيم المديونية والغرامة المتعلقة بها.

تقسيط مديونية للتأمينات

وجاء في سؤال المواطن :" لدي طلب تقسيط مديونية معتمد منكم، قد تم اعتماد الطلب وتقسيم المديونية لكن كل شهر تنزل غرامة علي المديونية لماذا؟.. وماهو المبلغ اللي يجب سداده كل شهر؟.. القسط+ المستحقات الشهرية مع الغرامة ولا بدون الغرامة ؟.. وما الفائدة من التقسيط داك ان الغرامة تنزل كل شهر

ورد حساب التأمينات :" حياك الله  توقيعكم على اتفاقية التقسيط لا يعفيكم من غرامات التأخير للاشتراكات الشهرية غير المدفوعة حال استحقاقها وذلك وفق المادة (19) فقرة (5) من نظام التأمينات الاجتماعية".

غرامة المديونية

وعاد المواطن وسأل: " الاشتراكات الشهرية تدفع كل شهر  مع قيمة القسط الشهري. لكن تنزل غرامة أيضًا؟".

ورد الحساب بالقول :"  نعتذر و نفيدك  بأن توقيعكم على اتفاقية التقسيط لا يعفيكم من غرامات التأخير للاشتراكات الشهرية غير المدفوعة حال استحقاقها وذلك وفق المادة (19) فقرة (5) من نظام التأمينات الاجتماعية و  يمكنك معرفة تفاصيل المبالغ من خلال حساب المنشأة في تأميناتي اعمال من خلال الدخول على أيقونة الخدمات المالية".

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي.
جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه : "عندي سؤال بشأن توقيف الخدمات هل يؤثر على استحقاق دعم ساند؟".

التأمينات وإيقاف الخدمات 



وأجابت التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء"، بقولها "حياك الله ،  إيقاف الخدمات لايؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد في حسابه البنكي، وبخصوص قيود سحب المبلغ من البنك نعتذر منك خارج اختصاص التامينات الاجتماعية ويمكنك التواصل مع البنك للاختصاص وإفادتك".


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