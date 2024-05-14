عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول تقديم مَنْ هم بالضمان الاجتماعي في البرنامج

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كشف حساب المواطن عن خطوات تسجيل المشمولين بنظام الضمان الاجتماعي في برنامج الدعم.

وقال ردًا على استفسار بهذا الصدد عبر حسابه في منصة "إكس": "بإمكانك التسجيل من خلال التطبيق أو البوابة الإلكترونية عبر الرابط ⁦(من هنا)⁩ عن طريق (التسجيل، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب)".

اهلا بك ، بإمكانك التسجيل من خلال التطبيق أو البوابة الإلكترونية عبر الرابط ⁦ https://t.co/IhkLFAlJXW ⁩ عن طريق (التسجيل ، تعبئة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب ) ، نسعد بخدمتك May 13, 2024

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن

