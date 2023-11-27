عاجل.. توضيح من حساب المواطن حول أهلية دفعة ديسمبر

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يبدي مستفيدو حساب المواطن، اهتمامًا متزايدًا حول صدور الأهلية للدفعة 73 - شهر ديسمبر.

وقال البرنامج في رده على استفسار حول موعد صدور الأهلية: "سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج". اضافة اعلان

وأضاف: "وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك (دراسة الأهلية)".



اهلاًبك ، سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهرياً من خلال الحساب الرسمي للبرنامج ، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حسابك ( دراسة الأهلية ) ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 27, 2023

المستهدفون من حساب المواطن



1 – الأسر السعودية.2 – المواطن غير المتزوج.3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.8 – زوجة المواطن السعودي.







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